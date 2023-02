El lado oscuro del mundo gamer: costos elevados y altos impuestos

Ser un gamer puede ser una afición costosa, y no solo por los juegos en sí. Las consolas y las computadoras necesarias para jugarlos poseen costos elevados que pocos pueden conseguir. ¿Cuánto cuesta ser un gamer? A continuación, revisamos los precios de algunas de las consolas y computadoras más populares.

En el mundo de las consolas, la PlayStation 5 y la Xbox Series X son las opciones más recientes y avanzadas. En el mercado internacional, la PS5 tiene un precio de alrededor de 500 dólares, mientras que la Xbox Series X cuesta alrededor de 450 dólares.

En Amazon la consola se encuentra a las 500 dólares

En Argentina, sin embargo, los precios de estas consolas son significativamente más altos debido a la inflación y la débil oferta de estas consolas, algo que ha convertido a estos aparatos en premios a los que pocos pueden acceder. Por lo general la consola de Sony puede encontrarse desde los 900 dólares o $342.000 pesos, mientras que la de Microsoft ronda los 800 dólares o $303.200 pesos.

Un argentino necesita casi cinco Salario Mínimo Vital y Móvil para obtener una PlayStation 5.

La consola en Mercado Libre

Las consolas más antiguas suelen ser más baratas, pero aún así son más costosas. Por ejemplo, la Nintendo Switch tiene un precio 300 dólares en el mercado internacional, pero en Argentina el precio puede superar los 700 dólares. La Xbox One y la PlayStation 4 también pueden ser opciones más económicas, pero aún así pueden costar alrededor de 400 dólares.

Si se desea evitar un gasto de dinero, los gamers optan por una solución más barata: armar una computadora gamer. Iván González (29) se dedica al armado de computadoras y comentó sobre el precio que tienen armar una en 2023: "Por lo general, las personas buscan que sus computadoras corran los juegos más populares como el Fortnite, el League Of Legends o el Counter. Para estos juegos se necesita un presupuesto de $180.000".

"Con eso podes correrlos y disfrutar, pero no a una gran calidad. Lo bueno de las computadoras es que podes cambiarle los componentes de a poco y no tenés que desembolsar una gran cantidad de dinero. Además, no hay computadora 2 o 5 como en la Play que cada 5 años la tenes que cambiar", comentó.

Una computadora gamer puede costar desde desde $180.000 en adelante

Por lo general, para armar una computadora gamer hay que contar con los siguientes componentes (además del teclado, gabinete, pantalla y mouse):

Unidad central de procesamiento (CPU) Unidad de procesamiento de gráficos (GPU) Motherboard Memoria (RAM) Almacenamiento Fuente de alimentación (PSU) Refrigeración del sistema Periféricos para gaming Sistema operativo (OS)

González aseguró que antes de comprar componentes o una pc armada, es importante investigar y comparar precios.

Los impuestos atacan

A la hora de comprar videojuegos los gamers también la tienen difícil, ya que debido a la gran cantidad de impuestos que el país impone, los juegos pueden llegar a costar casi el doble de su precio original.

Durante las últimas semanas, en las plataformas de streaming como Twitch o YouTube cientos de streamers juegan a Hogwarts Legacy, un videojuego recientemente estrenado que se basa en la saga de Harry Potter.

En Steam, una plataforma digital de videojuegos, Hogwarts Legacy se encuentra a $8.999, pero con los impuestos el precio sube a $15.748,25. Esta situación se repite para los gamers que juegan en consolas, el mismo juego con impuesto cuesta $19.000 en la tienda de Microsoft (Xbox Series X). Algunos usuarios descargan extensiones que les informan cuál es el precio original de un videojuego

Santiago Peralta es un gamer de 23 años que comentó su opinión sobre los impuestos. "Mi experiencia como la de muchos es complicada porque si realmente uno piensa los precios en dólares no son una locura pero es bastante engañoso. Además los precios en muchas plataformas, no contempla los impuestos por lo que a todo juego que quieras comprar lo tenes que multiplicar por 1,9 (por el 90% en carga impositiva que trae comprar juegos de manera online) o usando extensiones de Chrome que te lo actualizan directamente".

"A todo eso le tenes que sumar las formas en que uno tiene para pagar los mismo. Ahora es un poco más fácil con las tarjetas prepagas, ya que si no es con estas tarjetas o de crédito es medio imposible adquirir los juegos, ya que o no aceptan otro medio de pago o por usar otros medios los precios aumentan", comentó Santiago.

Por su parte, Pablo Queno (25) se mostró molesto por los impuestos del Gobierno argentino: "Honestamente me parece innecesario. Los que verdaderamente ponen o deberían poner impuestos a los videojuegos, son tanto desarrolladores cómo también los proveedores de tales".

"Que la AFIP o gobierno planee en poner más impuestos aparte de los que ponen los anteriores que mencioné me parece una falta de respeto y un aprovechamiento más que descarado por parte del gobierno", comentó.

En conclusión, ser un gamer puede ser una afición costosa, no solo por los juegos en sí, sino también por los costos elevados de las consolas y las computadoras necesarias para jugarlos.