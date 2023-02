Alcohol cero: el sector vitivinícola insiste en que la ley no servirá para bajar la siniestralidad y hay preocupación

Mario González, presidente electo de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) confió en que la asistencia financiera anunciada para el sector permita afrontar las importantes pérdidas que se esperan en lo productivo por las contingencias climáticas. Además, se mostró preocupado por una posible sanción de la ley de alcohol cero al volante en Argentina.

"Es un año complejo desde lo climático y lo económico; muchas variables que se conjugan, pero como buenos productores somos muy optimistas y siempre creemos que va a ser bueno el año siguiente; desafíos interesantes para llevar adelante con los muy buenos equipos de la Coviar", dijo en declaraciones a Télam.

"Recién vamos a tener la realidad pos vendimia; a priori, sabemos que los daños han sido fuertes y que la merma de producción obviamente que va a estar; va a ser complejo; hay que ver cómo se puede acompañar al productor para que no se caiga y pueda continuar al año siguiente", agregó el dirigente vitivinícola.

El productor riojano hizo referencia al consumo de vino en Argentina y lanzó un comentario optimista: "Uno de los ejes estratégicos de la Coviar es aumentar el consumo de vino, el gran desafío es aumentarlo con responsabilidad. Hay que volver al consumo que tuvimos en algún momento, donde en cada almuerzo o cena había una botella. Los jóvenes son un desafío porque van incursionando".

Y a su vez se mostró preocupado por la posible sanción de la ley de tolerancia cero de alcohol al volante. "Nos preocupa mucho, pero dejando bien en claro que es por el cambio de ley; estamos hablando de tolerancia, no de alcohol al volante sí o alcohol al volante no; por supuesto que estamos en contra que alguien conduzca alcoholizado; pero el cambio del 0,5 actual al cero no va a tener ningún beneficio para bajar la siniestralidad porque las estadísticas muestran que los accidentes se producen después de los 0,8 o 1 para adelante; aparte, técnicamente no es posible medir el cero absoluto con los aparatos que tenemos; creemos que es una ley que no suma a corregir el problema y si puede ocasionar problemas a una industria como la vitivinícola que vive de esto y permite a miles de personas vivir de ella".

Sobre los recientes anuncios de Massa en acompañamiento a los productores, sostuvo: "Hubo dos anuncios importantes; uno, el Proviar II; y otro, por el tema heladas, que en noviembre, cuando se produjeron, ya se había instrumentado a través de un esquema que va a llegar a cada una de las provincias; es importante que se haya instrumentado rápido; lógicamente, las herramientas financieras siempre son insuficientes; pero destacamos lo importante que fue la rapidez con la que en aquel momento se actuó y ahora terminando de ver cómo se va a terminar de implementar"

Y subrayó: "El problema hídrico es un tema importante en las provincias vitivinícolas; por eso es uno de los objetivos estratégicos de la Corporación y el Plan Estratégico; sin agua no podemos producir; hay que trabajar mucho en cuestiones estructurales, en grandes obras para que el agua llegue hacia el sector productivo y la tecnificación intra finca; tenemos que eficientizar el uso del agua al máximo y para eso hay que tener el financiamiento".