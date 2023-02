A 50 años del rescate más recordado de la historia Argentina

Este 17 de febrero se cumplen 50 años de uno de los acontecimientos más recordados de los últimos tiempos. Una tragedia en la montaña se transformó en un milagro que trascendió fronteras. Dos de los sobrevivientes de la caída del avión que trasladaba a un equipo de rugby uruguayo se encuentran en Mendoza para rendir homenaje a quienes perdieron la vida. Gustavo Zerbino y Alvaro Mangino Schmid participarán de las actividades que se realizarán en Malargüe.

El 13 de octubre de 1972 se produjo un dramático accidente en la Cordillera de los Andes que pasaría a la historia mundial debido a las características de los acontecimientos que sucedieron. La caída de un avión en el que viajaba un equipo de rugby uruguayo, el Old Christians Rugby Club, para jugar un partido en Chile, tuvo como saldo la muerte de 29 personas y 16 sobrevivientes que pasaron 72 días en las condiciones más extremas hasta conseguir el esperado rescate que se produjo el 17 de febrero.

Parte del fuselaje del avión. Foto: gentileza libro "Tenía que sobrevivir". Editorial Planeta

Miles de personas alrededor del mundo tuvieron la oportunidad de conocer la historia que marcó a toda una generación ya que el cine y la literatura se encargaron de plasmar los detalles a partir de los testimonios de los sobrevivientes que, con el transcurso de los años pudieron transformar las dificultades en desafíos por cumplir.

Detalles de la tragedia que se transformó en milagro

El avión serie FAU 571 que trasladaba a un equipo de rugby uruguayo desde Argentina hacia Chile se estrelló contra una montaña y durante 72 días los sobrevivientes estuvieron perdidos en la cordillera, hasta que consiguieron ser rescatados gracias a la ayuda de un puestero. Los protagonistas volvieron a Mendoza más de una vez, sin embargo, en esta oportunidad el objetivo es brindar un homenaje a los compañeros que perdieron la vida al estrellarse el avión.

Los relatos de los sobrevivientes están llenos de datos precisos que permiten visualizar cada momento transcurrido en la Cordillera de los Andes y los pasos que desencadenaron la formación de esa "sociedad de la nieve". Para los protagonistas, las imágenes quedaron grabadas en la memoria junto con el recuerdo de los amigos que ya no están y permanecen en esa montaña que supo contenerlos durante casi tres meses.

MDZ habló en exclusiva con Roberto Canessa el día del aniversario de la caída del avión y dijo: "Tuvimos que crear una sociedad de la nieve con parámetros totalmente diferentes donde la muerte era parte, nuestros amigos muertos eran la comida… había toda una adaptación a la montaña que cuando salimos nos encontramos con un mundo totalmente diferente. Caminábamos por la calle y si pasaba un camión cerca sentíamos que era un alud…Estábamos inmersos en esa sociedad que habíamos formado".

Los años transcurrieron y el recuerdo de lo vivido siempre estuvo presente ya que si bien hubo múltiples dificultades, ninguno habla de tragedia sino de un milagro que fue posible gracias a la comunidad que formaron en las alturas y que al día de hoy perdura.

"Me acuerdo cuando volví al lugar donde cayó el avión acompañado de mi hija... me decía que no le gustaba ese lugar porque era muy triste. En ese momento sostener su mano me daba fuerza…imaginaba que mis amigos fallecidos me veían y se reían de mí diciendo 'Roberto mirá la barriga que tenés', recordó con la voz entrecortada y agregó: "Me acordaba de los gritos de mis amigos... a veces siento que todavía me susurran al oído", agregó.

Homenaje en Malargüe

La Municipalidad de Malargüe organizó para este viernes un homenaje que contará con la asistencia de dos de los sobrevivientes del Milagro de los Andes. A las 11 de la mañana en el Centro de Convenciones y tras entonar los himnos de Argentina, Chile y Uruguay; llegarán los discursos de las autoridades extranjeras invitadas.

Con la presencia de los sobrevivientes Gustavo Zerbino y Alvaro Mangino Schmid se rendirá homenaje a este hecho significativo en la vida de ambas naciones: Argentina y Uruguay. La agenda prevista también cuenta con un partido de rugby con jugadores del Gran Mendoza y la zona sur de la provincia. que se realizará a las 12:30 horas.