Qué dicen los archivos desclasificados de la CIA sobre los OVNIs

Desde las últimas semanas está siendo noticia en todos los medios y tendencia en redes sociales el tema OVNI. El 4 de febrero se conoció que el ejército de los Estados Unidos derribó un objeto que sobrevolaba su espacio aéreo y luego se supo que se trataba de un globo espía chino. China respondió a los EE.UU que el uso de misiles avanzados para derribarlo fue una respuesta extrema y agregó que los Estados Unidos han estado invadiendo su espacio aéreo con globos desde hace semana.

Días después siguieron apareciendo en los medios más derribos de objetos aéreos por parte de los Estados Unidos, pero estos últimos no serían chinos, sino Objetos Voladores No Identificados hasta el momento. De estos OVNI, Estados Unidos ha derribado dos en los últimos días y Canadá uno. Además, uno de ellos tenía forma octogonal y ha despertado varías teorías.

Más sospechas han levantado los dichos del general Van Herck del Pentágono quien respondió: "Yo no he descartado nada en este momento", al preguntarle sobre el origen de estos objetos voladores derribados. Aunque desde la Casa Blanca aseguraron que "no hay componente extraterrestre" en estos objetos.

Sin embargo, los OVNI no son un tema reciente sino que están en el ojo de los organismos de inteligencia de varios países desde hace ya muchos años. Por ejemplo, en 2020 El Pentágono desclasificó tres videos sobre OVNIs registrados entre 2004 y 2015 por la fuerza aérea. En el siguiente video se escucha la conversación entre los pilotos que describen: "Hay toda una flota de ellos. Todos van en contra del viento. La velocidad del viento es de 120 millas hacia el oeste. Mira esa cosa", comenta sorprendido uno de los pilotos.

Documentos desclasificados por la CIA sobre el fenómeno OVNI

Con el paso de los años, el servicio de inteligencia de los Estados Unidos y de otros países han accedido a desclasificar documentos sobre objetos voladores no identificados.

Steven Greer es un ufólogo y médico traumatólogo estadounidense. En la década del '90 fundó el Centro para el Estudio de Inteligencia Extraterrestre (CSETI) y "El Proyecto Revelación", dos organizaciones sin fines de lucro que buscan revelar datos ocultos de los organismos de inteligencia sobre el fenómeno OVNI.

En su página web siriusdisclosure.com se pueden encontrar entrevistas con testigos de programas secretos, documentos gubernamentales desclasificados y fotos y videos sobre OVNI, entre otras cosas.

Los documentos desclasificados datan de 1947 en adelante, lo que muestra que el fenómeno OVNI es un tema documentado desde hace muchos años por la CIA, la NSA, el FBI y muchos otros países. En este link podrán acceder a ellos.

"Estoy hoy transmitiendo al Consejo Nacional de Seguridad una propuesta en el que se concluye que los problemas conectados con objetos voladores no identificados parecen tener implicaciones para la guerra psicológica, así como para la inteligencia y las operaciones. Sugiero que discutamos en una reunión temprana de la junta la posible utilización ofensiva de estos fenómenos con fines de guerra psicológica", se lee en unos de los documentos desclasificados de la CIA, firmado por el ex director Walter B. Smith en 1994.

Walter Smith Flying Saucers

"La preocupación pública por los fenómenos (OVNI), que se refleja tanto en la prensa de los Estados Unidos como en la presión de la investigación sobre la fuerza aérea, indica que una buena proporción de nuestra población está mentalmente condicionada a la aceptación de lo increíble. En este hecho radica el potencial para desencadenar la histeria colectiva y el pánico", se lee en un documento del 24 de septiembre 1952 firmado por Marshall Chadwell, asistente de dirección de inteligencia científica.

En otro archivo desclasificado con fecha del 29 de julio de 1952, se lee que el propósito de dicho documento es "informar que en este momento la fuerza aérea no ha podido llegar a ninguna conclusión satisfactoria en su investigación con respecto a numerosos informes de platillos voladores y discos voladores avistados en los Estados Unidos".

En este mismo documento describen que comandantes de la inteligencia aérea y de la fuerza aérea han hecho investigaciones indicando que "los avistamientos de platillos voladores se remontan a varios siglos y que la cantidad de avistamientos informados varía según la cantidad de publicidad. Aconsejo que inmediatamente si aparece publicidad en los diarios, el número de avistamientos reportados aumente considerablemente y que los ciudadanos llamen de inmediato para reportar avistamientos ocurridos varios meses antes".

Aquí clasifican los avistamientos en tres categorías:

Avistamientos reportados por ciudadanos que aseguran haber visto objetos voladores desde el suelo: "estos avistamientos varían en descripción, color y velocidad. Se da muy poca credibilidad a estos avistamientos". Avistamientos reportados por pilotos comerciales o militares: "La fuerza aérea considera que estos avistamientos son más creíbles, ya que los pilotos comerciales o militares tienen experiencia en el aire y no se espera que vean objetos que son totalmente imaginativos". Aquellos avistamientos que son informados por los pilotos y para los cuales existe una corroboración adicional, como la grabación por radar o el avistamiento desde el suelo.

Durante los años de la Guerra Fría, de donde datan muchos de estos documentos, el fenómeno OVNI tuvo una gran relevancia entre los medios y la opinión pública. Harry Truman, quien fue presidente de los Estados Unidos de 1945 a 1953, dijo en una conferencia: "De vez en cuando, pienso cómo nuestras diferencias se desvanecerían si nos viéramos enfrentados a una amenaza extraterrestre. Y hoy les pregunto: ¿Acaso no existe ya una fuerza extraterrestre entre nosotros?". Fue durante el gobierno de Truman que se creó la CIA en 1947.

Luego lo sucedió Dwight D. Eisenhower, quien gobernó durante 1953 y 1961 y dijo haber tenido tres contactos secretos con extraterrestres mediante "mensajes telepáticos".