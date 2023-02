Polémica: exreinas cuestionaron con dureza la elección vendimial en Guaymallén

Paula García, exreina de la Vendimia 2007, por el departamento de Guaymallén e integrante de la Comisión de Reinas de Guaymallén, se refirió a la polémica desatada tras la elección de la reina de su departamento y cuestionó que la votación fue “poco transparente”.

“La Justicia fue muy clara, en Guaymallén se tiene que respetar el patrimonio. Hay una cuestión patrimonial de base que hay que respetar porque hay una ley por encima de una ordenanza. Se excedió la autonomía municipal. Lamentablemente los jueces no determinaron como tenían que instrumentar esta elección y creo que nuevamente fue donde dijeron 'lo vamos a hacer a nuestro gusto, porque si por este lado no pudimos, vamos por este otro lado'”, sostuvo.

En este sentido advirtió que desde la Comisión están trabajando con abogados para comprobar si el fallo realmente se cumplió. “Hay una denuncia penal de las chicas que participaron del proceso, por la poca claridad, las irregularidades, la poca transparencia. También se cuestiona la metodología del examen, que en un primer momento estaba bastante bien y que después terminó siendo todo lo contrario”, expresó.

“La suspensión de la elección de la Reina en 2021 me movilizó porque pensé en las mujeres que todavía tienen el deseo de ser reinas. Me he encontrado con muchas chicas que quieren serlo, los motivos son muchísimos, algunas por cuestiones personales, de familia, de tradición. Cuando me enteré de este proyecto que buscaba eliminar la reina, me dio mucha pena porque es una época en donde la mujer empieza a ser realmente protagonista y ocupar un espacio de representación”, argumentó.

Además, enfatizó en que a las reinas se las reduce a “una corona, una capa y un título simbólico” . “Todas las mujeres nos estamos formando, o tenemos una familia, un proyecto laboral. Esta reducción simplista, está muy lejos de lo que hoy se sostiene para promover los derechos de la mujer”, agregó.

Finalmente, la exreina de la Vendimia, sostuvo que estos temas se deben debatir, e insistió en la importancia de consultar al “pueblo”. “Estamos hablando de cultura, que es identidad de una sociedad”, cerró.