La particular frase con la que Marcelino Iglesias celebró la elección de Mercery

El viernes pasado, Natalia Mercery fue elegida como nueva reina de la Vendimia de Guaymallén, en lugar de entregarle una corona, recibió una banda distintiva. El intendente de dicho departamento, Marcelino Iglesias, se refirió al respecto.

“Toda mi vida luche por cambiar ciertos cánones en una provincia que es bastante reacia a cambiar. Mi pensamiento es conocido incluso cuando elegíamos a las reinas en forma tradicional. Recordemos que en su momento una chica que era reina y quedaba embarazada tenía que abdicar, lo cual es terrible. Creí conveniente dar el debate. Los cambios son difíciles de hacer, hay una resistencia casi natural”, sostuvo el intendente de Guaymallén.

Además recordó cuando en el año 1986, promovió la educación sexual, y lo “salieron a matar. En el año 1985 impulsé la ley de salud reproductiva, aunque tuvimos varias miradas en contra, persistimos desde una mirada neutral y no ideológica. Logramos que sea ley y que Mendoza fuera pionera”.

“Los cambios no son de un día para otro. No me parece que el Estado auspicie un concurso de belleza. Cumplimos el mandato de la Corte. Salió elegida una mujer de 35 años, con dos hijos que de ninguna manera hubiera salido electa con los parámetros del método tradicional. El cambio que se viene es irreversible”, argumentó.

Además sostuvo que en casi 80 localidades de Argentina se ha eliminado la elección de reinas en las fiestas nacionales, incluida la Fiesta Nacional del Sol.

“Se dijo que nosotros queríamos eliminar la Vendimia. En diciembre realizamos las fiestas distritales con mucho éxito y distinguiendo a los trabajadores de todas las disciplinas”, agregó.

Por otro lado remarcó que desde Guaymallén se ha respetado la tradición, mencionando los distintos eventos que se han realizado allí: “Este año hicimos un homenaje a Armando Tejada Gómez. Hemos respetado y exaltado la tradición”.

“No me interesa lo que hagan los demás municipios. Varios intendentes me han dicho que están de acuerdo, pero no se han animado a hacerlo ni decirlo. La mayoría de la gente sigue eligiendo la elección de la reina, pero hay tradiciones que hay que cambiar, esto es irreversible”, cerró.