El urgente pedido que busca prohibir una de las principales atracciones de Bariloche

A través de una petición viral que busca reunir más de 25.000 firmas, habitantes de San Carlos de Bariloche procuran erradicar una de las principales atracciones del centro de la ciudad alegando maltrato animal. Es que mediante la plataforma Change.org, una usuaria lanzó una campaña que aspira a prohibir las tradicionales fotos con los perros San Bernardo.

A pesar de que una ordenanza municipal de 2017 regulaba la actividad con los caninos y progresivamente serviría para erradicar esta tradicional fotografía turística con los animales en el Centro Cívico de la ciudad rionegrina, lugareños aseguran que los fotógrafos han vuelto a diseminarse en diversos puntos de la ciudad de Bariloche para comercializar las imágenes con los canes. Es por eso que lanzaron una colecta de firmas para eliminar esta actividad turística que reúne a miles de visitantes.

"Hola, soy Bibiana y estoy cansada de la explotación animal que incentiva día a día el turismo de Bariloche. Desde hace años se dice que “si vas a Bariloche pero no te sacas foto con el San Bernardo realmente no fuiste a Bariloche.” Pero las personas no se dan cuenta que esos pobres animalitos están todo el día, todos los días sacándose fotos en la plaza sin importar las bajas o altas temperaturas", comienza el pedido de mujer que se viralizó.

"¡Aún en temperaturas bajo cero, con nieve o lluvia esos perritos están en contra de su voluntad a la intemperie sacándose fotos con turistas! ¡Esto tiene que parar!", continua la demanda viral que en los últimos días superó las 20.000 firmas y se encuentra a poco más de cuatro mil para alcanzar su objetivo.

Captura de pantalla

Allí, la autora denunció las condiciones en las que mantienen a los perros y solicitó a las autoridades locales que tomen medidas al respecto. "Los San Bernardo llevan años viviendo en estas condiciones de explotación. Sin dudas, esto es maltrato animal. ¡Pero nadie está haciendo nada para solucionar este gran problema! ¡Quienes firmamos esta petición exigimos al Gobierno de Bariloche que prohiba este negocio horrendo!", exigió y apuntó contra quienes catalogan a los animales de Bariloche como atracciones: "No nos vengan con el verso de que los San Bernardo son 'íconos' de la ciudad, ¡son animales, son seres sintientes!".

"Gustavo Gennuso, intendente de Bariloche, por los derechos de los animales exigimos que los perros San Bernardo sean retirados de aquellas plazas en las que pasan horas y horas sacándose fotos con turistas", finaliza el pedido dirigiéndose a la autoridad local de Bariloche y exigiendo que tome cartas en el asunto.