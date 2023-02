San Valentín: cuál es su origen y cómo se festeja en Argentina

San Valentín, también conocido como el Día de los Enamorados, se celebra anualmente el 14 de febrero en gran parte del mundo. En esta época es común que los enamorados se hagan regalos y tengan salidas románticas.

La fiesta tiene sus raíces en la antigua Roma, donde se celebraba un festival llamado "Lupercalia" en honor a los dioses romanos de la fertilidad. Con el tiempo, el festival evolucionó y se asoció con el santo cristiano Valentín, quien, según la leyenda, realizó bodas clandestinas para parejas enamoradas durante el Imperio Romano, cuando se prohibían estas uniones.

Si bien se celebra en gran parte del mundo, hay países como Estados Unidos, Reino Unido o Francia donde esta festividad tiene mayor importancia. En estos países las parejas suelen invertir grandes cantidades de dinero en regalos, cenas y otros detalles románticos.

En Argentina, San Valentín se ha convertido en un día para celebrar el amor y la amistad. Las parejas suelen regalarse flores, chocolates y cenas románticas. Fabian Suarez (28) comentó a MDZ que con su pareja no suelen festejar San Valentín, pero siempre salen: "El martes vamos a ir a comer a algún restaurante o bar y después seguro vamos a ir al cine. Yo creo que una salida así puede costarnos unos $10.000 que es mucho hoy en día".

Una pareja, Valentina y Agustín, comentaron que prefieren ahorrar para un viaje a otra provincia antes que gastar dinero en una cena romántica. "Prefiero darle a el algo que le gusta, pero barato como una remera o un detallito", explicó la chica.

Aquellos que no tiene parejas no se quedan en sus casas, sino que suelen planear cosas con sus amigos o familia. Este es el caso de Natalia Ruiz (22): "El martes voy a salir con dos amigas, vamos a ir a un bar y después nos vamos a bailar. No me siento mal por no tener pareja, es mejor 'estar sola que mal acompañada'".

"Siento que es una fiesta más comercial y que las parejas salen porque tienen una presión social. Es como Halloween, para mi no tienen importancia", agrego la chica.

Este día no es el único relacionado con el amor, ya que la semana previa al día del Amigo (20 de julio), se celebra la semana de la dulzura, que ha ido adquiriendo gran popularidad en los últimos años. En esta semana es habitual regalar golosinas y besos.