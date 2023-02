Ola de calor: en el día más caluroso en Buenos Aires el termómetro superó los 43°C

"En Buenos Aires tuvieron 43 °C de calor. Fue la máxima dentro de una semana de por sí calurosa. Lo anoto como algo anormal, que según los diarios no se registraba en 100 años. Aquí llegamos a los 41 °C. Casi sin refrescar de noche, cosa rarísima en esta región", escribía Emilia en un diario que tenía previsto dejar como legado a su nieta mayor.

Era el verano de 1957 y ese día fue un martes... Aunque poco importaba qué día de la semana era para quien, durante una larga estadía en el campo, a pocos kilómetros de Mar del Plata, intercalaba entre sus relatos personales y familiares algunas (pocas) noticias excepcionales que atravesaban la vida diaria.

Efectivamente acabó siendo una jornada histórica. Pasaron más de 60 años y el fenómeno no volvió a repetirse, aunque los porteños sí atravesaron otros veranos con duras y extensas olas de calor. Entonces, en 1957 el Río de la Plata no era el que hoy conocemos y había en la ciudad balnearios para disfrutar del agua.

Quienes estaban en la ciudad ese martes tienen grabado su recuerdo en la memoria: "Era como un infierno", dicen y aseguran que jamás volvió a ser igual. Entonces, no había forma de tener el minuto a minuto de la temperatura y la sensación térmica pero no hacía falta saber el número para afirmar que el calor era extremo. Los diarios vespertinos y los titulares de la mañana siguiente no hicieron más que confirmar la noticia: "En cien años no se había anotado la marca de ayer: 43,3°", fue el título en los diarios nacionales.

En los diarios los especialistas informaban que si había habido esa temperatura en la ciudad, fue antes de 19856, año en que se creó el registro específico en el cuál no había marcas tan altas.

El termómetro había marcado un récord. Y podría la ciudad podría haber ardido de no haber sido porque el clima terminó jugando a favor. A media tarde comenzó a nublarse y eso ayudó a que bajara la temperatura que tocó otro valor importante: a la madrugada la mínima fue de 16 °C.

La ola de calor de febrero 2022

Es 10 de febrero en Buenos Aires y el calor no cede. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que la máxima superará los 35 °C y se espera que esté apenas por debajo de los 30 °C a la noche. Rige en la ciudad una alerta amarilla por la ola de calor. Eso quiere decir que las personas deben tener en cuenta ciertos recaudos.

Desde la Cruz Roja emitieron un comunicado con recomendaciones para evitar golpes de calor y deshidratación, un cuadro que se produce cuando el cuerpo pierde más líquido del que consume y que se manifiesta con síntomas como diarrea, vómitos, orina de color oscuro, falta de sudor y boca seca, entre otros.

Los principales puntos a tener en cuenta son: