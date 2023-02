Educación argentina: por qué la eliminación de la repitencia no resuelve los problemas de fondo

El Gobierno de Axel Kicillof busca una reforma educativa para el nivel medio con el objetivo de eliminar la repitencia. En este sentido, se busca lograr consolidar la permanencia en las escuelas. De esta manera, los alumnos podrán pasar de año a pesar de tener materias adeudadas. Frente a un contexto educativo complejo, donde casi la mitad de chicos que ingresan al país abandonan el secundario, surgieron algunas opiniones en contra de dicha iniciativa.

MDZ Radio dialogó con Claudia Romero, especialista en educación y autora del libro "Hacer de una escuela, una buena escuela", quien sostuvo que la repitencia "es más lo que daña que lo que resuelve", además enfatizó en que una de las "aberraciones más importantes que hay en la educación".

"Las soluciones en educación requieren acuerdos porque estamos trabajando a largo plazo. No importa quién gobierna hoy, sino que el que venga también esté de acuerdo para poder sostener esa reforma", afirmó.

La especialista detalló que a pesar de las diferencias políticas y los grandes debates entorno a la educación, "en la Argentina pasan cosas. En la ciudad de Buenos Aires también cambió la escuela secundaria, donde se flexibilizaron una cantidad de normativas, como la repitencia a través de un Consejo de Profesores".

Con respecto a la repitencia de los estudiantes, advirtió que es "una de las aberraciones" más importantes que hay en la educación. "Los chicos se suelen quedar con materias periféricas, esto genera un mayor desánimo y no es un pronóstico de mejores aprendizajes a futuro".

Además sostuvo que representa un sistema que no está dando buenos resultados, "es más lo que daña que lo que resuelve". Y aseguró que la solución no radica en quitarla y "no poder nada en su lugar", sino que se debe prestar atención en si evalúan los aprendizajes y de qué manera.

"Un chico desaprueba tres materias de un año pero la escuela lo manda a hacer todas las materias de nuevo. La mayoría sigue teniendo ese estigma de que esto es injusto y la verdad es que es así. No estamos hablando de un chico que no fue en todo el año a la escuela o que adeuda todas las materias, las reformas actuales contemplan esos casos. No se debe someter a alguien a recursar lo que ya aprobó", argumentó.

Romero hizo hincapié en que la repitencia es un factor que va llevando a la deserción escolar, sin embargo, no es el único. "En la provincia de Buenos Aires hay siete de cada diez chicos en situación de pobreza. Si uno empieza con repitencia si o no, es como empezar a construir una casa armando el techo, es todo un proceso que tiene que estar en revisión", agregó.

Finalmente la especialista se refirió a la reforma nacional Secundaria 2030: "Existe una intención de que hay que hacer algo con la escuela secundaria. La repitencia es una de las preguntas, algunas escuelas han ido haciendo desaparecer la repitencia o han incorporado sistema de créditos. Se pueden visibilizar varias experiencias donde se fue disminuyendo como sanción para lograr que sea una instancia superadora".