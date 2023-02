Vive entre pumas y ellos la eligieron como su líder

En el valle de Calamuchita, provincia de Córdoba, existe una ONG dedicada a la conservación ambiental de especies autóctonas en detrimento numérico o en riesgo de extinción. En ella se pueden encontrar múltiples animales, pero sobre todo pumas.

Se trata de la reserva "Pumakawa" que significa "el que cuida con el sigilo del puma". Este lugar es dirigido por Kai Pacha, una mujer que se ha ganado el respeto de los pumas y a quien han seguido en situaciones extremas.

A esta reserva llegan animales que trae el Gobierno derivado del mascotismo o por sufrir un accidente. Aquellos que logran recuperarse vuelven a su habitar y los que no, se quedan en esta reserva.

Un puma de la reserva Pumakawa

Foto: Municipalidad de Córdoba

Kai es graduada en trabajo social, pero prefiere la vida en la naturaleza. Hace 27 años vive en Pumakawa y ha logrado crear un contacto estrecho con estos felinos. Su nombre significa "puma protector del aquí y ahora" y lo obtuvo luego de un increíble acto.

"En el 2009 en Córdoba hubo 42 incendios simultáneos en toda la provincia. En aquel entonces el pueblo no tenía un cuerpo de bomberos, entonces el incendio nos tomó desprevenidos y entró en la reserva. En ese momento pensé que ese lugar de refugio se quemaba todo", explicó.

Ante el avance de las llamas, tomó la decisión de abrir las puertas donde estaban los pumas "para que no se quemen".

"En medio del humo y el fuego, yo me doy cuenta de que todos los pumas estaban rodeándome. Había otros animales, pero ellos no se fueron ni a cazar ni a correr, se quedaron conmigo. Eso fue un momento de mucha fuerza, porque yo sentí que ellos me elegían de alguna manera, por lo menos me elegían en el medio de un momento caótico", explicó y agregó que se sintió feliz al saber que los felinos la habían elegido para guiarlos.

Foto: Municipalidad de Villa Rumipal

En la reserva de Kai no solo cuidan a los pumas, sino que también luchan por estos animales. Actualmente, se trabaja en varios proyectos para cuidar a estos animales, pero en particular destacan dos, uno que ya ve resultados y otro que está encaminado.

"Hace dos años que estemos trabajando en contra de los criaderos de pumas. Hemos logrado con el Ministerio de Ambiente una resolución que es la 133/2022 que prohíbe el tránsito interjurisdiccional de trofeos de caza", explicó. Gracias a esta norma, Kai logró recientemente cerrar un criadero de pumas en La Pampa que tenía como objetivo surtir a cotos de caza.

"La cacería era súper cruel, el extranjero pagaba 9.000 euros para dispararle a un puma que estaba en una jaulita donde muchas veces estaba sediento o lastimado. El cazador apuntaba donde el peón le abría la jaulita y salía el puma, todo maltrecho".

"Hemos conseguido que esta práctica se vaya abandonando porque logramos que Aerolíneas Argentinas restrinja el traslado de trofeos de caza. Por esta campaña, cuatro criaderos ya no sean legales", comentó. Además, Pumakawa recibió cuatro pumas de uno de los criaderos y avanza la documentación para que lleguen cuatro más.

Por otro lado, también la reserva está trabajando en el proyecto Kaku: "En específico, se busca generar nuevas prácticas de manejo de campo para que los productores no maten al puma, sino que lo ahuyente". El proyecto se basa en utilizar cuatro técnicas: uso de luces intermitentes en los corrales, la introducción de mulas o burros, traslocar vizcachas y también utilizar una raza de perros que ahuyente a los pumas.

Este proyecto obtiene su nombre por la primera puma que Kai cuidó, una que marcó su camino. Kai junto a dos cachorros de puma

Foto: Municipalidad de Villa Rumipal

Actualmente, la criadora ha establecido una relación especial con Estanislao, un puma ciego que llegó tras ser atropellado por una cosechadora en un campo de maíz cuando era un cachorro. "Hemos creado un vínculo único y muchísimo acercamiento, vivimos juntos él y yo. Soy la persona encargada de él y soy responsable de todo lo que le pase. Sin mi ayuda y la de mis compañeros no sería posible", comentó.

Petición a la sociedad

Muchas veces los avistamientos de puma suelen terminar en tragedia, ya sea para el animal o la persona, por lo que dio una serie de recomendaciones sobre qué hacer en caso de un encuentro con estos felinos:

Levantar las manos y moverlas.

Agrandar la postura corporal.

Gritar para espantarlos.

No correr y mucho menos darle la espalda.

Informar la aparición al gobierno.

La reserva que recibe donaciones, se puede donar a través de su sitio web o desde su cuenta de Instagram: @pumakawa.

Por último dejó un mensaje para todos: "El puma no es perjudicial, es beneficioso por ser depredador. Pensar que algunos seres son perjudiciales solo porque nos han dicho que lo son no es suficiente. El puma es beneficioso y al cuidarlo cuidamos el ambiente".