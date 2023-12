Qué puede pasar con el precio de la carne a partir del lunes

A partir del próximo lunes, Argentina pasará a ser gobernada por el presidente electo Javier Milei. El máximo referente de La Libertad Avanza está ajustando los últimos detalles de su Gabinete y los primeros movimientos que realizará al tomar el poder. En las últimas horas, el extitular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, realizó una contundente declaración advirtiendo un posible aumento en el precio de la carne que derivaría de las medidas que busca impulsar el futuro mandatario nacional.

MDZ Radio 105.5 FM se contactó con el presidente de la Cámara de Abastecedores de Carne de Mendoza, José Rizzo, para analizar cómo esta posible suba en el precio de la carne podría repercutir en el mercado interno del país: "Buzzi tiene mucha más experiencia que nosotros, porque nosotros nos manejamos con el mercado interno en relación al mercado exportador. A nosotros no nos cierra esto que él dice. Sabemos que la carne va a tener un incremento considerable porque evidentemente la política que va a usar este Gobierno es de libre exportación e indudablemente todos los productos que se exporten van a sufrir un incremento considerable relacionado a la devaluación que va a estipular el Gobierno a partir del lunes", comenzó argumentando.

Rizzo advirtió que "lo que pasa es que acá tenemos una liberación de mercado, nosotros somos grandes exportadores de la vaca y eso se va todo a China. Eso va a tener un valor y va a ayudar mucho a los campos de la Argentina porque la sequía ha sido terrible, no hay mucha vaca, entonces eso va a generar una ayuda muy importante a los productores. Esto es algo que no va a influir en el mercado interno porque no la consumimos. Con respecto a la exportación de novillo y vaquillona, que es lo que más nos interesa, hay que saber que tenemos diferentes categorías. El mercado externo consume un novillo pesado, ese sí va a tener un precio alto, pero después están las otras categorías como el novillo y novillito que por su tiraje no entran al modo exportación. Lo que yo no puedo definir es cuánto puede valer y cómo puede repercutir en la ganadería".

Tras la asunción de Milei, especulan sobre qué pasará con el precio de la carne.

"Lo que sí sé es que, de pasar eso, vamos a tener que hacer un replanteo con todos los comercios minoristas y los frigoríficos locales, ya que tenemos la liberación de la materia prima y de los servicios, y así ver qué va a pasar con los sueldos. Va a haber una reestructuración bastante considerable económicamente, pero también a nivel interno", aseguró el presidente de la Cámara de Abastecedores de Carne de Mendoza.

Además, sentenció que "no hay ninguna duda que nosotros vamos a tener una caída de consumo. La gente siempre ha reemplazado la proteína vacuna por el cerdo y el pollo porque son más baratos. Hoy el cerdo está pasando por un momento en que la soja tiene un valor realmente muy alto, se ha triplicado, y la base de la alimentación del cerdo y pollo es la soja. Imagino que la gente cambiará de proteína y se irá más al pollo".

Y cerró: "El mercado de esta semana tuvo un 14% de aumento en el precio desde el miércoles, con un ingreso considerable, pero al no haber mercado hoy día (viernes 08/12) tuvo un incremento bastante fuerte que se reflejó en algunos cortes en las carnicerías. Por lo tanto, nosotros dependemos mucho de lo que pase el lunes y del mercado del martes en adelante. Ahí se va a definir el precio del promedio de carne".

