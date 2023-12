El ingenioso sistema que utilizan los comercios por el constante cambio de precios

En virtud de remarcaciones constantes que deben realizar distintos comercios que reciben casi en forma diaria listas actualizadas de precios por parte de sus proveedores, algunos decidieron adoptar un ingenioso sistema que permite a los empleados poder hacer la actualización en los productos exhibidos con rapidez.

Luis Méndez, presidente de la Cámara de Electrodomésticos de Córdoba, comentó a MDZ que desde hace un par de meses algunos comercios exhiben los precios de sus productos, no con etiquetas o carteles como suele ser lo habitual, sino con código QR.

“Los proveedores no están volviendo locos con todas las listas de precios que recibimos. Y vimos este sistema en un corral de materiales, y nos pareció que era bastante práctico. Lo empezamos a aplicar hace dos aproximadamente porque nos simplifica la tarea al remarcar porque tenemos muchos productos en los locales”, explicó el propietario de la cadena de electrodomésticos AMA Hogar.

Algunos comercios comenzaron a utilizar Código QR en vez de etiqueta en sus productos porque no llegan a remarcarlos ante la suba constante en la lista de precios que envían sus proveedores. Foto: Freepik

Sobre la situación del incremento permanente que reciben por parte de distintos proveedores, comentó que es en todas las marcas y productos. “A cada rato se están modificando los precios. Y encima, hay incrementos que son bastante grandes, por eso tomamos la decisión de usar este sistema porque se evitan errores. Es que, ante tantos cambios de precios, puede que haya algún empleado se olvide de renovar alguna de las etiquetas y quede el precio viejo. Y eso luego genera inconveniente con algún cliente que luego al llegar a la caja reclama porque le dicen otro monto. Obviamente, en esos casos, siempre le damos la razón a los clientes”, comentó.

Méndez expresó además que la semana pasada tuvieron un incremento en los electrodomésticos de cerca de 40%. “Si tuviéramos un precio dolarizado, sería mucho más fácil manejarse porque no cambiarían tanto los precios. Pero como no lo están, termina siendo una cosa de locos, tanta incertidumbre y especulación por parte de los proveedores. Porque no somos nosotros los formadores de los precios. Lamentablemente, somos el último eslabón previo al consumidor final”, subrayó.

En cuanto a cuánto se incrementaron los electrodomésticos en el año, aseveró que se va detrás de la inflación. “Siempre va un poquito por detrás de la inflación, pero ya no se sabe de cuánto va a ser a partir del domingo. Se habla del 140%, pero yo creo que el año va a terminar con el 160% o quizás más. Ya la semana pasada, algunos proveedores nos han aumentado entre el 30% y el 40%”, comentó.

Asimismo, señaló que las ventas se amesetaron tras la segunda vuelta electoral. En ese sentido, comentó que en general se notó previo a las elecciones, mucha gente “se volcó al consumo porque tenía miedo y no se quería quedar con los pesos. Así fue todo el año. Y los proveedores van aumentando por la inflación, no atado al dólar blue que está bajando. Pero como la inflación sube, los precios también”, explicó.

Asimismo, Méndez indicó que ven en la gente mucha incertidumbre y temor. “Ocurre además que hay proveedores que no te atienden o no hacen entregas o te incrementan mucho los precios. Eso fue lo que pasó la semana pasada, porque como ahora se habla que el dólar oficial pasará de $375 a más de $700 u $800,los aumentos que hemos recibido fueron descomunales”, señaló.