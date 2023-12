El turismo mendocino, en pausa hasta la asunción de Javier Milei

La incertidumbre ante las nuevas medidas que pueda adoptar a partir del 10 de diciembre el presidente electo, Javier Milei, mantiene expectante al turismo mendocino que aguarda definiciones para avanzar respecto de la temporada de verano 2024. Mientras tanto, los empresarios del sector coinciden en un punto: las reservas para enero están por debajo de lo esperado y hoy no superan el 40 por ciento.

A la inquietud por el rumbo económico que comenzará a trazarse desde el domingo, hay que sumarle la expectativa del sector empresarial por conocer el nombre elegido por Alfredo Cornejo, para conducir la política turística de la provincia. Sobre este tema, el presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza, Edmundo Day, reconoció que hay "ansiedad" por saber que figura tendrá a su cargo las políticas de promoción y desarrollo del sector a nivel local.

Lo cierto es que, más allá de las definiciones que puedan producirse o no en los próximos días, diversos actores del turismo mendocino reconocen que preocupación respecto de lo que será la temporada 2024. "Hemos estado recibiendo mensajes de distintos hoteleros de la provincia, preocupados por el nivel de reservas para enero. Si bien son actores de distintos segmentos de mercado y zonas de Mendoza, hay una sintonía de un 30-40 por ciento de reservas a la fecha, de promedio. En ese promedio, hay prestadores por debajo de esos números y algunos otros por arriba ", señaló Day ante la consulta de MDZ.

Mientras tanto, en el sur de la provincia también hay inquietud y dudas por lo que pueda suceder en la próxima temporada. Sobre esto, el vicepresidente de la Cámara de Turismo de San Rafael, Lautaro Cáceres, señaló que "estamos a las puertas de una temporada totalmente diferente a las últimas que pasamos post pandemia. La sensación es muy parecida al 2020, no sabemos qué va a suceder. Durante el último fin de semana largo no llegamos al 40 % de reservas, no tenemos pre-viaje a la vista y nuestra promoción fue muy baja".

Respecto del caso puntual de San Rafael, Cáceres indicó: "creemos que hay que pensar en una estrategia para hacer conocer la marca en todo el país e incluso en países limítrofes. Lo hablamos con el intendente (Emir Félix) y también con gente de la provincia".

El desafío de mantenerse entre los destinos más elegidos

Más allá de la incertidumbre por el cambio de gobierno, el principal desafío de Mendoza para la temporada de verano 2024, será mantenerse como uno de los destinos más elegidos por el turismo nacional e internacional.

Según datos aportados por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, hubo 33,8 millones de turistas en el verano 2023, un 4,5 por ciento más que la temporada anterior y tuvo un impacto que superó los 1,3 billones de pesos, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En ese contexto, los datos oficiales indican que la provincia de Mendoza se posicionó como uno de los destinos más elegidos por los visitantes.

Los empresarios turísticos aguardan la asunción de nuevas autoridades.

Con la mirada puesta en la temporada de verano que se aproxima, desde el actual Ministerio de Turismo y Cultura provincial señalaron que si bien existen pocas mediciones y datos por el momento, el turismo internacional va mantener el movimiento e incluso se incrementará según las proyecciones. Para ello, la provincia está desarrollando desde septiembre campañas de "Verano Vendimia" y "Capital Iberoamericana de Gastronomía", con fuerte énfasis en aquellos países que poseen conexión directa con la provincia. Además, se está trabajando sobre nuevos mercados como Uruguay, Paraguay y Europa, mientras se publicita la marca Mendoza en Aeroparque y Ezeiza.

Sin embargo, la calidad y cantidad de campañas turísticas destinadas a continuar impulsando a Mendoza como un destino turístico de excelencia, no han sido suficientes según la perspectiva de los empresarios consultados. "Consideramos imperioso sentarnos a trabajar en materia de promoción porque, a juicio de los prestadores, las campañas vigentes necesitan un refuerzo para lograr mejor nivel de confirmación de reservas en establecimientos que trabajan con público extranjero", afirmó Day.

Y agregó: "estamos en momento económico bastante vulnerable para el público argentino, dada la incertidumbre reinante y por ello, consideramos que es necesario salir a convencer a la gente para que elija Mendoza como su lugar para vacacionar".

Por último, la provincia sumó una excelente noticia durante la jornada de ayer, cuando el gobernador Rodolfo Suarez, anunció que el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, sumará nuevos vuelos que conectarán a Mendoza y Santiago de Chile a través de la aerolínea Jet Smart.