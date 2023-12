RTO: el impacto por los cambios ya se siente en los talleres y se suma un pedido al Gobierno

Tal y como lo informó MDZ hace una semana, desde 2024 las aseguradoras van a exigir el cumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria a la hora de contratar o renovar una póliza de seguros. Según indica la Resolución 534/2023 en su artículo 3, a partir del 17 de enero de 2024 las entidades aseguradoras "deberán exigir el cumplimiento de la revisión técnica obligatoria o que el vehículo esté en condiciones reglamentarias de seguridad si aquélla no se ha realizado en el año previo". Esto ya generó un fuerte impacto en los talleres donde se realiza la revisión.

Tras la medida oficializada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, básicamente los autos que no posean RTO o VTV no podrán ser asegurados por las empresas. Distintos productores de seguros marcaron a MDZ que es una medida que "trata de cumplir con la ley lo más que se puede. En Mendoza, la RTO es obligatoria y andar sin el seguro configura una falta grave, por ende, el conductor tendrá que realizar ambos trámites ya que si no tiene el primero, el segundo será imposible de llevar a cabo y en un control policial le podrían secuestrar el vehículo".

En diálogo con este medio, el vicepresidente de la Cámara RTO de Cuyo, Eduardo Toranzo indicó que el impacto de la medida que comenzará a regir en enero ya se puede percibir en los talleres de RTO de Mendoza. "Si, ha tenido un impacto muy importante, sucede que se juntó la noticia de la Superintendencia de Seguros, los certificados que se fueron venciendo y no se renovaron y también el período de vacaciones que estimula mucho la demanda del servicio", comentó Toranzo ante la consulta.

Actualmente en Mendoza hay aproximadamente un millón de autos. De esos, unos 600.000 son "verificables" y deberían pasar por la planta RTO. Sin embargo, sólo el 25% de ese parque automotor hoy cuenta con la revisión hecha y con la oblea pegada en la parte superior derecha del vidrio delantero. "Es muy malo el porcentaje en relación a la implementación en otras provincias", sostienen en los talleres.

La demanda aumenta en los talleres de RTO cuando llega el verano. FOTO: ALF PONCE/MDZ.

En cuanto a los precios, se espera que para enero pueda haber un aumento en el valor de la realización del trámite, aunque aún no están establecidos los precios. Está previsto un incremento, como cada año, en las multas viales, por lo que las unidades fijas subirán y será notificado en el Boletín Oficial la próxima suba. Actualmente el precio supera los $9.000, pero con la suba prevista se espera que en 2024 pueda superar los $23.000 en los vehículos. "Un indicador no menor es que muchos quieren resolver el trámite en diciembre por el aumento que se viene en 2024", informó Toranzo.

Ante la consulta, desde la Cámara de RTO de Cuyo indicaron que se puede acceder a la realización de la revisión técnica a través de turnos por rto.mendoza.gov.ar o mismo haciéndolo a demanda, es decir, ir sin turno y esperando la atención. Es por eso que este lunes y con el correr de la semana los talleres de RTO ya ven un aumento en cuanto a la aparición de vehículos para realizar el control. Desde los talleres comentaron que se percibe que muchos se acercan para averiguar o consultar y directamente comienzan el trámite y otros que van prolijamente con su turno pedido en la sede más cercana a sus domicilios.

En años anteriores, los talleres de RTO se vieron colapsados con la llegada del verano ya que si bien los controles policiales en Mendoza no son estrictos en cuanto al pedido del certificado, en el ingreso a otras provincias si lo piden y es vital para aquellos que viajan ya que si no se cuenta con la oblea podrían sufrir multas a la hora de circular en otros lugares del país.

Un pedido al Gobierno desde la Legislatura

La nueva medida que involucra a los seguros, las pólizas y las contrataciones ha generado, sin dudas, controversia. Ciudadanos mendocinos han elevado las quejas debido a que significará un gasto más y otros mencionan que no se comprende bien qué sucederá técnica y operativamente con los autos que ya tenían seguro y se les vence la RTO o si sufren un choque sin tener la revisión hecha. La oblea certificada que tienen que pegar en tu vidrio a la hora de verificar tu auto.

Ante eso, el diputado Emmanuel Fugazzotto del Partido Verde elevó un pedido al Gobierno provincial para que se aclaren algunos puntos como por ejemplo los cambios que tiene la RTO en Mendoza para los autos que tienen menos de 7 años de antigüedad (se hace el trámite cada dos años) o los que tienen menos de 3 años (se hace cada tres años).

Ante eso, distintos productores de seguros coincidieron en que "la aseguradora deberá adaptarse a la ley provincial", por ende, a un auto 0km no se le pedirá la RTO hasta los 3 años a la hora de contratar un seguro y lo mismo sucederá con aquellos que tienen que hacerla cada dos años, por lo que se tendrá en cuenta esa modificación en la ley de tránsito mendocina para renovar o contratar una póliza en un vehículo.