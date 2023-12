Por qué la nueva resolución sobre la RTO puede traer "consecuencias gravísimas en la sociedad"

A partir del próximo 17 de enero, las compañías de seguros para vehículos van a exigir el cumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), según la Resolución 534/2023. Esta medida generó un fuerte impacto y repercusiones por ser considerada una nueva complicación de la tan resistida RTO.

El abogado Pablo Teixidor analizó esta resolución en MDZ Radio 105.5 FM y aseguró que puede traer “consecuencias gravísimas en la sociedad”.

“El 17 de noviembre, la Superintendencia de Seguros de la Nación saca una resolución, que es la 534, en la cual pone como obligatoriedad las compañías de seguro requerir la RTO para generar una póliza. Y que esta póliza que se aplica para los seguros obligatorios, en caso que no esté la RTO y no se pueda determinar que el vehículo esté en condiciones de circular, no se asegure”, explicó Teixidor en Sonría lo Estamos Filmando.

“Esta resolución no es retroactiva, por lo que los contratos vigentes van a estar cubiertos tengan o no tengan RTO. Pero, a partir de renovar ese contrato posterior al 17 de enero del 2024 (la resolución dio 60 días para regularizar la situación), ya no van a poder asegurar los vehículos. Esto va a traer complicaciones”, opinó.

Y, si bien la medida apunta a que haya más vehículos con la RTO, “adicionar requerimientos siempre trae una complicación. El sentido que tiene el seguro obligatorio tiene que ver con proteger a las víctimas, con darle un mínimo de seguridad de que van a ser reparadas de un injusto. Al ponerle más requisitos, podemos tener el riesgo de que el parque automotor reduzca el porcentaje de vehículos que están en norma, y esto puede traer consecuencias gravísimas a la sociedad”, sostuvo.

“La Revisión Técnica Obligatoria debería depender de otros controles y las aseguradoras no entrar en esa situación. En todo caso, deberían velar por hacer una revisión mínima de los vehículos que están en condiciones de circular, buscar otra alternativa”, reiteró.

Teixidor remarcó que “en Mendoza la RTO para un auto normal es de $10.000. Ojalá nos equivoquemos y no tengamos esta problemática que pone en riesgo la libre circulación de los vehículos, porque al agravar las condiciones para obtener un seguro, ya con el costo excesivo que están teniendo los seguros, hace que ponga en riesgo a todos aquellos que caminan por la calle”.

“Habría que buscar una solución intermedia”, insistió. “Los controles tienen que ser por parte de los policías para evitar que tengan que interferir este tipo de instituciones intermedias en tratar de buscar a través de un mecanismo que puede traer complicaciones generar el cumplimiento de una norma que hoy es ley, tanto en Argentina en general como en Mendoza en particular”.

Y cerró: “Veo algunos grises que pueden generar conflictividad, como que en el medio de una póliza se venza una RTO y no se renueve y eso quiera tomarse para evitar que la aseguradora cumpla con el derecho de pagar una prima”.

Escuchá la columna de Pablo Teixidor en MDZ Radio 105.5 FM