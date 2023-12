"La plata no alcanza": cada vez más personas buscan un segundo trabajo para poder llegar a fin de mes

"La plata no alcanza". La frase se repite en asados familiares, reuniones con amigos, colectivos, bares y universidades. La crisis económica, la inflación y los bajos sueldos de la región, han generado una tormenta perfecta que impacta fuertemente en la economía familiar día a día.

En ese contexto, los trabajadores de Mendoza, San Juan y San Luis que buscan un ingreso extra son cada vez más, situación que se ve reflejada en un preocupante dato: desde el cuarto trimestre de 2019 hasta la última Encuesta Permanente de Hogares publicada por el Indec en septiembre de este año, Cuyo siempre ha liderado el ranking de regiones dónde más personas buscan un segundo empleo. En este periodo, solo descendió al segundo lugar en una ocasión, durante el cuarto trimestre de 2022, cuando fue superada por el Noroeste argentino.

Por lo tanto, al analizar los datos publicados por el Indec desde el último trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2023, las estadísticas indican que la región compuesta por el Gran San Mendoza, Gran San Juan y Gran San Luis, encabezó el ranking en 14 oportunidades y solo fue superada durante los últimos tres meses del 2022, cuando cayó a la segunda posición con el 20,3 por ciento, siendo solamente desplazada por el Noroeste argentino, con el 20,4 por ciento. A partir de ese periodo, hay que retroceder hasta el tercer trimestre de 2019 para encontrar nuevamente al noroeste en la primera posición.

Casi uno de cada cuatro mendocinos está buscando un segundo empleo.

Por otra parte, cuando se pone la lupa sobre el Gran Mendoza, el panorama tampoco es alentador. La EPH del segundo semestre de 2023, colocó a aglomerado mendocino en el quinto lugar de los territorios en el país con mayor cantidad de ocupados demandantes de un segundo empleo, con un 23,2 por ciento, solo por detrás del Gran Córdoba (28,4), Gran San Juan (23,9), Gran Tucumán-Tafí Viejo (23,5) y Jujuy-Palpalá (24,4).

En retrospectiva, el gran Mendoza lleva ocho trimestres consecutivos dentro del preocupante top five. Según las estadísticas publicadas por el Indec, durante el segundo trimestre de 2021, la conurbación local esquivó los primeros cinco lugares y se ubicó en la séptima posición con un 22,6 por ciento de trabajadores buscando un segundo empleo. El ranking lo lideró Jujuy-Palpalá (28,1), seguido por el Gran San Juan (27,7), Gran Córdoba (27,5), La Rioja (25,9), Tucumán-Tafí Viejo y Salta (23,5).

Dos empleos para llegar a fin de mes

Si bien las cifras permiten entender y analizar la complicada situación que atraviesa la Argentina, detrás de los números se esconden miles de historias de trabajadores que se ven obligados a trabajar 12 horas o más por día para llegar a fin de mes. Tal es el caso de Victoria Arce, una comunicadora social mendocina de 27 años. "Hace tres años que ejerzo. Al principio arranque part time en una empresa con un sueldo básico. A medida que fue pasando el tiempo y creciendo mi independencia económica el sueldo me fue resultando bajo. Las actualizaciones del mismo no iban al ritmo de los aumentos y la inflación. Asique me vi en la necesidad de buscar otro trabajo part time. En la actualidad tengo dos trabajos fijos, presenciales de jornadas extendidas de 6h cada uno, es decir que mi jornada laboral dura 12 horas", señaló.

Y agregó: "Además, tuve que sumar algunos trabajos parciales, algunos relacionados a mi profesión y otros no, como la administración de Airbnb, creación de contenido, etc. En el mundo de la comunicación es muy difícil definir una pretensión salarial ya que es un trabajo que se logra con objetivos más que por cantidad de horas trabajadas. A pesar de trabajar 12h diarias, llegar a fin de mes, pagar un alquiler, y llenar la heladera no es una realidad de la que goce todos los meses".

Otra historia que permite reflejar la difícil situación que actualmente atraviesa la región es la del arquitecto, Pablo García. "Tengo un estudio de arquitectura, pero hace un año y medio obté por asociarme con dos amigos para hacer un emprendimiento de canchas de fútbol porque necesitaba un ingreso más, aunque aún estamos terminando de darle forma al proyecto".

Además, García explicó que "en el estudio de arquitectura también armamos trabajos de constructora. Así es mí realidad, tratando de buscarle la vuelta a este panorama tan adverso".