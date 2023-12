Por qué las búsquedas laborales aumentan en año nuevo y cómo resaltar en las entrevistas

Si bien durante todo el año hay mucha oferta y demanda en el mercado laboral de Argentina, esto suele intensificarse durante diciembre. Las personas hacen un análisis de lo que se logró (o no) en los meses posteriores y lo que quiere para el ciclo entrante. ¿Qué se aconseja para potencial las habilidades de uno y así lograr redefinir su carrera profesional?

La tasa de actividad del INDEC muestra que la Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó el 47,6% en el segundo trimestre del 2023. Es decir, casi la mitad de los argentinos están empleados o en búsqueda de trabajo. En paralelo, a esto se le suma la incertidumbre que trae consigo un cambio de Gobierno, es decir, puede que por un tiempo no haya tanta oferta como otras veces.

Los desafíos en las búsquedas laborales

Maia Martínez Mornaghi, vocera de CoEducation (una consultora centrada en la mejora y perfeccionamiento de puestos de liderazgos), en diálogo con MDZ contextualizó: "Esto cambio de mandato, como cualquier otro, implica un desafío porque puede que el mercado se mueva menos al principio, por lo que no habrá tanta demanda de trabajadores. Pero igual se sigue contratando, no es para preocuparse".

Barreras hay varias y, para ella, dependen del rango etario, por lo que se centró en lo que son los objetivos personales. Aquellos que están entre los 23 y 30 años, recibiéndose de las carreras, definiendo sus gustos y experimentando por primera vez en el mercado laboral, lo que suelen buscar es que el puesto esté equilibrado entre su vida profesional y personal.

El desafío más grande para este grupo, según la experta, es que los empleos los desarrollen. "Hoy por hoy sienten que esto no ocurre y como no pasan tanto tiempo en un mismo lugar les cuesta sentir que se están formando ahí", explicó. Con las tecnologías, las nuevas generaciones se acostumbraron a la inmediatez y buscan resultados en el corto plazo; de no conseguirlos, cambian de lugar de trabajo.

Algunos desafíos en las búsquedas laborales van de la mano con los objetivos personales.

Por el otro lado, en lo que es el caso de los más adultos, los desafíos son diferentes. "Creo que en la actualidad lo que más les importa es un espacio donde puedan equilibrar su vida personal (familia e hijos) con la laboral, y que esto les permita sostener el ingreso que esperan".

Cómo perfeccionar tu perfil laboral

En estas fechas, entonces, resurge una cierta conciencia de reflexión. Se mira hacia atrás, evaluando los logros y pendientes, y al girar la vista hacia adelante, nuevas metas aparecen. ¿Cuáles son los ejes con los que trabajan desde CoEducation para perfeccionar la carrera profesional de uno y cumplir con sus objetivos?

1. Autoconocimiento

La consultora tiene gran demanda durante todo el año, pero más en estas fechas, por lo que obtener un diferencial es clave. Al iniciar un proceso de búsqueda, lo primero que recomendó es ver lo que a uno le gusta, lo que no, fortalezas, debilidades, objetivos, y talentos que se tienen y se quieren poner en juego. “Nosotros comenzamos con un test de autoconocimiento, y al armarlo viene toda la construcción del discurso”, explicó Martínez Mornaghi.

2. Construcción del discurso

Con este segundo punto refiere básicamente a lo que uno va a contarle al empleador de sí mismo y a su red de contactos. Para ello, hay que desarrollar un discurso ordenado que abarque la carrera profesional, experiencias significativas y aportes potenciales a la organización. Entre tanto, anticiparse a las preguntas comunes estructurando respuestas claras y persuasivas fortalecerá la presencia durante las entrevistas, transmitiendo confianza y profesionalismo.

A veces no alcanza con simplemente organizar el CV. Foto: CoEducation

No obstante, la vocera advirtió: “No hay nada que se pueda sostener si tu discurso no está alineado a tus talentos y deseos. Es muy común que nos pregunten directamente lo que ‘deben decir’ en las entrevistas para que los tomen, pero nosotros trabajamos mucho en que sean auténticos, en que laburen estos dos puntos y si no los contratan es porque el puesto no era el indicado. Pero si toman a la persona en un puesto que en realidad no quiere, al poco tiempo vuelve a meterse en la búsqueda”.

3. Pulir la red de contactos

Ampliar y fortalecer la red de contactos se ha convertido en un aspecto esencial para potenciar la búsqueda laboral. Los vínculos profesionales pueden abrir puertas y proporcionar valiosa información sobre oportunidades laborales. En este sentido, no se trata solo de acumular conexiones, sino también de cultivar relaciones significativas que puedan respaldar y enriquecer la trayectoria profesional.

4. Definir el objetivo

Tener en claro el objetivo de la búsqueda es fundamental. Al presentarse a una oportunidad laboral, es esencial comunicar de manera precisa lo que se busca en un nuevo trabajo y qué aportes se pueden ofrecer. Esto no sólo permitirá centrarse en las búsquedas que quiere, sino destacar en el proceso de selección al demostrar que, además, existe un compromiso con aportar valor y contribuir al crecimiento de la organización.

5. ¿Y LinkedIn?

El último punto es elaborar un perfil completo en Linkedin: en la era digital actual, contar con esto es más que una recomendación, es una necesidad. Los reclutadores realizan búsquedas activas en esta plataforma, por lo que tener un perfil preciso y detallado se vuelve crucial. Ahora, hay que enumerar los principales logros profesionales en el CV y también en el discurso de presentación; así, se fortalecerá la imagen y consolidará la presencia como un candidato destacado.