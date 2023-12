Mendoza fortalecerá los controles de alcoholemia en Año Nuevo

Durante las fiestas, tanto para Navidad como para Año Nuevo, es común observar un aumento del consumo de alcohol en la gente. En ese contexto, el Gobierno de Mendoza aumentará los controles de alcoholemia en la provincia, con el fin de evitar siniestro viales y así lograr que la fiesta sea completa para todos.

Dicha intensificación se da a raíz de la cantidad de multas realizadas entre los días 22 y 25 de diciembre, ya que de 259 controles de alcoholemia, la policía elaboró 75 multas, de las cuales 29 fueron con más de un gramo de alcohol en sangre, y las restantes 26 actas labradas con menos de un gramo.

Por ese motivo, la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial (UESV) avisó que en Año Nuevo queda prohibido conducir luego de beber alcohol, teniendo en cuenta las consecuencias graves que esta acción puede causar. Asimismo, el organismo destacó la importancia del conductor designado para cuidar la vida propia y la del prójimo.

La cuenta oficial del Gobierno de Mendoza en X se expresó en esta sintonía: "Elegí reunirte con la familia y festejar, elegí qué comer y con qué brindar. Si salís elegí bien y con responsabilidad, para que tu noche no termine mal. Si manejas no tomes, y si tomó no te subas" reza el tuit.

El Gobierno de Mendoza busca concientizar a los ciudadanos. Foto: Captura de pantalla.

Por otro lado, vale destacar que el consumo de drogas es potencialmente letal en la conducción, provocando dependencia física o psíquica en el automovilista o motociclista, además de la posibilidad de generar alucinaciones, alteraciones del sueño, percepción errónea de la realidad, entre otros efectos.

Es importante recordar que la ley 9.024 establece que está prohibido consumir autos con una alcoholemia por encima de los 500 miligramos por litro en sangre, mientras que quienes manejen motos o bicicletas, tiene un límite de alcohol por litro en sangre de 200 miligramos.