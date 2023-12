Qué modificación de la ley ómnibus garantizaría un declive en salud mental

El proyecto de ley ómnibus del presidente Javier Milei que ingresó al Congreso dedica un título a modificaciones de fondo de la ley de salud mental. Las reformas que propone el Gobierno plantean cambios en ocho de los más de 40 artículos de la Ley N° 26.657, entre los que figuran los puntos más debatidos y resistidos de la norma, como las internaciones involuntarias, la existencia o creación de hospitales especializados o la actuación del Órgano de Revisión (OR).

Miguel Conocente, Licenciado en Psicología, especialista universitario en prevención y asistencia de adicciones, habló con MDZ Radio 105.5 FM y analizó las modificaciones en materia de salud mental que propone el nuevo mega proyecto del presidente: "Me preocupan bastante las propuestas del nuevo decreto porque, en principio, uno puede pensar que es una vuelta atrás en relación a lo que se había conseguido a partir de esta ley. Lo que también es cierto es que la ley vigente actualmente ha tenido una implementación muy dispar en el país y yo diría que poco se ha podido implementar, siendo que ya lleva 12 años de sanción".

El especialista detalló que "en la Ley 26.657 está expresamente prohibido la creación de nuevas instituciones de tipo manicomiales, tales como neuropsiquiátricos u hospitales monovalentes. Fue una ley muy discutida durante años en ambas Cámaras y lo que ocurrió es que se comenzó a pensar en la salud integral. La ley establece que las problemáticas de salud mental deben ser tratadas en hospitales generales, la idea era avanzar en todo el país en que hubiesen servicios de salud mental dentro de hospitales generales, por ejemplo, camas de internación de salud mental".

Conocente garantizó que "el decreto nuevamente habla de hospitales monovalentes y neuropsiquiátricos es un retroceso". Y ejemplificó: "El Sauce y el Pereyra inicialmente son hospitales monovalentes que no se han cerrado, que según la ley deberían haberse modificado, es decir, tendrían que haber cambiado su perfil de no ser exclusivamente hospitales de salud mental. En Mendoza empezaron a abrirse espacios de salud mental en hospitales generales, por ejemplo el Hospital Central y Lagomaggiore. La primera crítica es que no ha habido en la voluntad política, más allá de la sanción de la ley en el 2011, intención de avanzar fuertemente en la implementación de la misma".

Una de las reformas que propone el megaproyecto de Javier Milei es modificar lo que respecta a las internaciones involuntarias, el licenciado admitió que "antes de la ley una internación involuntaria era algo común, fácil de acceder ya que alguien podía ser internado sólo con la orden de un juez. Importaba poco la problemática, el criterio que imperaba era el del riesgo para sí o para terceros. La ley cambió eso, continúan las internaciones involuntarias pero hay condiciones que cumplir, no cualquier paciente puede ser internado involuntariamente".

Javier Milei propuso modificar la Ley 26.657.

Además, se refirió a cómo es el contexto de la salud mental en nuestra provincia: "Mendoza tiene una situación particular en relación con esta temática. La provincia tiene sistemas ambulatorios buenos y que funcionan bien, de hecho tiene buenos números de resultados. Estos sistemas ambulatorios son tanto estatales como privados, se ha avanzado mucho en la cobertura de las obras sociales, pero todavía falta porque son problemáticas que nos cuestionan en lo social. Nosotros estamos inmersos en una lógica donde el consumo está privilegiado. Mendoza tiene programas de prevención destacados a nivel nacional e internacional, pero muchos no se sostienen en el tiempo. Un ejemplo de un programa que ha perdurado es el Centro de Capacitación Permanente del CSP, es un centro de formación para que la gente se capacite en estos temas".

Por último, explicó cómo es la situación a nivel global: "En el mundo, en general, existe hace mucho un viraje hacia la salud integral. Hay países como Italia, que han hecho este viraje en la década del 80', y buena parte de los países del mundo occidental han virado desde la década del 80' en adelante a la salud integral. Es decir, que el paciente con problemática de salud mental está incluido dentro de la atención de la salud, no que sea una cuestión de dividir, lo cuál genera un gran tabú".

"En el mundo la tendencia ha sido y es el aumento de adicciones, lo que va a variar es el tipo de sustancias o las vías de uso. Yo diría que la pandemia dio un impulso extra al aumento en los consumos. Hoy en día nos encontramos con consumos problemáticos, no tóxicos, que han aumentado muchísimo. Por ejemplo, redes sociales, apuestas online, videojuegos, entre otros. Hoy ya podemos pensar que esto es un problema sanitario", concluyó.

