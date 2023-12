A 19 años de la tragedia de Cromañón, habrá una marcha hacia el Santuario de Once

Sobrevivientes y familiares de víctimas de Cromañón realizarán este sábado distintas actividades a 19 años del incendio en el boliche del barrio porteño en el que murieron 194 personas durante un recital el 30 de diciembre de 2004.



Con motivo del aniversario, se realizó ayer viernes el encuentro "Cromañón nos pasó a todxs" en la estación Tapiales de la línea Belgrano Sur, en el partido bonaerense de La Matanza, donde se presentó el libro "Voces, Tiempo, Verdad", escrito por Bruno Larocca. Del mismo modo, la Organización Treinta de Diciembre hizo un festival musical en el Santuario de Cromañón.

Para este sábado, desde las 17 la organización No Nos Cuenten Cromañón llevará adelante una evento en homenaje a víctimas y sobrevivientes en el Obelisco. Este evento también se podrá ver por streaming con registro previo en www.acto.nonoscuenten.com.ar.



También el sábado, Movimiento Cromañón realizará una jornada durante todo el día que comenzó en horas de la mañana en el Santuario de Once, lindero al ex boliche Cromañón. El cronograma de actividades continuará con una misa a las 18 en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, seguido de una conferencia de prensa en Plaza de Mayo.

En tanto, a las 19.30 tendrá lugar una marcha hasta el Santuario con un acto de homenaje de cierre.



"Al cumplirse 19 años de la Masacre de Cromañón, nos convocamos a poner el cuerpo en las calles por Memoria, verdad y justicia y contra la impunidad de ayer y de hoy", sostuvieron desde movimiento al tiempo que convocaron a "juntarnos, expresarnos colectivamente, pintar, gritar, cantar, marchar".

Monumento histórico nacional

Cabe recordar que el 27 de octubre de 2022, el Congreso aprobó la Ley Nacional 27.695 de expropiación del local de Cromañón para la creación de un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido, norma que fue reglamentada el 1º de diciembre de este año.

Por otro lado, el 1º de noviembre, el Gobierno declaró Monumento Histórico Nacional al antiguo boliche bailable y al hotel lindante, ambos ubicados en la calle Bartolomé Mitre del barrio porteño de Balvanera.

Este sábado desde las 19.30 tendrá lugar una marcha hasta el Santuario, lindero al ex boliche Cromañón. Foto: NA

El decreto 571/2023 publicado en el Boletín Oficial también resolvió declarar al "Paseo de Los Pibes de Cromañón" como Lugar Histórico Nacional y a la Colección Cromañón alojada en el Archivo Nacional de la Memoria como Bien de Interés Histórico Nacional.

"Esta fue una iniciativa de los sobrevivientes, familiares y amigos que impulsamos hace más de 3 años y hoy da sus frutos. La declaratoria tiene un importante significado, tanto simbólico como concreto, desde el plano institucional y enriquece el mensaje de NUNCA MÁS CROMAÑÓN, para las víctimas y la sociedad en su conjunto", precisaron desde la Coordinadora Cromañón.

La Declaratoria de Monumento Histórico reconoce que "la trágica jornada del 30 de diciembre de 2004 fue producto del accionar de sujetos públicos y privados, quienes, siendo responsables de la seguridad e integridad de terceros que se encontraban ocasionalmente a su cuidado, decidieron omitir las claras señales y reiteradas alertas en lo relativo a las condiciones del local".

Asimismo, plantea que los bienes que conforman este conjunto de Memoria Colectiva del Trauma Histórico, se constituyen como "el crudo testimonio, material e inmaterial de uno de los capítulos más dolorosos en la historia del país".

Los candados de Cromañón

En las redes sociales, las organizaciones que reúnen a sobrevivientes y familiares de las víctimas recordaron: "La noche del 30 de diciembre del 2004, a fuerza de desesperación, auxilio y solidaridad, tuvimos que romper un candado colocado en la salida de emergencia de República Cromañón para ayudarnos a salir entre todas y todos del lugar. 194 personas no lograron regresar a sus casas".

"Quien dio la orden de poner un candado, hasta hoy sigue siendo el dueño del lugar. 19 años después, la lucha y el compromiso del universo Cromañón permitieron al Estado Nacional a través de la reglamentación de la ley 27.695, valerse de la herramienta necesaria para recuperar las llaves del lugar y convertir al Pueblo Argentino en su legitimo dueño. Si el Estado Nacional cumple con el compromiso asumido, ya no habrá mas candados en Cromañón. Y todas nuestras voces deberán ser escuchadas", aseguraron.