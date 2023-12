Qué puede pasar con las pensiones y jubilaciones en el Gobierno de Milei

Durante la campaña y una vez electo como futuro presidente de los argentinos, Javier Milei precisó los cambios que pretende implementar en temas claves que involucran a millones de argentinos. La caja previsional y el otorgamiento de pensiones y jubilaciones se pusieron en el centro de la escena generando preocupación en los sectores que perciben ese beneficio. En Argentina son 8.845.985 las personas que perciben algún tipo de beneficio del Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones.

El sistema previsional argentino está basado en el régimen de reparto, por el cual los trabajadores en actividad y las empresas contribuyen con sus aportes al pago de las jubilaciones. Dentro de este sistema hay más de 200 regímenes de excepción que cuentan con mejores condiciones que el resto. Los últimos días estuvieron plagados de anuncios y posibles modificaciones en políticas que lleva a cabo el Estado nacional en torno a este sistema, sin embargo, a pesar de que exista una voluntad expresa de realizarlas, los cambios no pueden generarse de manera inmediata.

"Cualquier cambio se tiene que modificar por ley y si bien es cierto que va a haber un paquete de medidas que se mande ahora en extraordinarias, no pueden hacer cambios drásticos sin un debate parlamentario teniendo en consideración el equilibrio de fuerzas que hay en el Congreso. Nada va a ser automático", expresó Adrián Troccoli, abogado especialista en Derecho Previsional.

"Van a existir cambios pero no van a ser de eliminación de derechos para atrás. A nadie que tenga un derecho otorgado (jubilación o pensión) se le va a quitar. No hay ninguna posibilidad de que eso suceda. Incluso Milei expresó en algunas entrevistas que va a respetar a rajatabla los derechos adquiridos", agregó el especialista consultado por MDZ.

Posibles cambios

Las propuestas de Javier Milei en torno a la modificación en el sistema previsional argentino no serán inmediatas ya que, cualquier cambio debe ser aprobado en el Congreso de la Nación. "Lo que se pretende modificar no es la existencia de las pensiones sino la compatibilidad de las mismas. En un horizonte cercano, aquel que tiene un beneficio con moratoria no podrá tener una jubilación o segundo beneficio con moratoria (pensión o al revés). Si tengo una pensión y no tengo los años de aporte, de ninguna manera voy a poder adquirir el otro beneficio a partir de una moratoria. La idea es dar carácter excepcional a los beneficios de la convocatoria y que los beneficios no se puedan acumular", expresó Troccoli y agregó: "No es viable que se derogue la actual ley, los cambios van a demorar más de un año. No es la eliminación de beneficios sino la incompatibilidad de nuevos beneficios".

Otro de los aspectos que se pondrá en discusión en una reforma legislativa, según lo expresado por Javier Milei, es el otorgamiento de pensiones a mujeres jóvenes que estaban casadas con hombres grandes que fallecieron.

"Las pensiones no necesariamente se deben otorgar para siempre. Hay casos de personas que quedan viudas a los 25 años y cobran pensiones para toda la vida. Uno de los cambios que quieren realizarse es en torno a ese tema. En el caso de tener hijos el cambio va a ser a favor de los menores, se les cubre hasta los 18 y probablemente se extienda hasta los 25 años. Es probable que las pensiones se reduzcan hasta el mismo tiempo de convivencia de la pareja. Si tenés una convivencia de 5 años, la pensión no debería durar más de 5 a 10 años. Si el principal ingreso conyugal es la persona fallecida, es coherente que el sistema social cubra ese ingreso pero por un tiempo determinado", agregó el abogado.

Los números a nivel nacional

Según los datos del Censo 2022, en Argentina son 8.845.985 las personas que perciben algún tipo de beneficio del Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones. De ese total, el 56,6% son jubilaciones, el 6,9% pensiones por fallecimiento, el 13,2% jubilación y pensión por fallecimiento y el 23,3% sólo pensiones de otro tipo. En cuanto a género, el 70% de la población que percibe jubilación o pensión tiene 60 años y más, con una predominancia de las mujeres mientras que, el rango etario donde más beneficiarios hay, está entre los 65 y 69 años.

Datos del Censo 2022

A nivel nacional, por jurisdicción, CABA tiene un 20,6% de población que percibe jubilación o pensión. En el segundo lugar se encuentra Formosa con el 20,5%, Corrientes con el 20,3%, Santiago del Estero con el 19,8% mientras que Chaco y Mendoza ocupan el quinto lugar con 19,5%.

Leyenda

"Entre 2001 y 2022 se observa un incremento sostenido en la población en edad jubilatoria que percibe jubilación o pensión, especialmente entre las mujeres. Mientras que el Censo 2001 registró que 6 de cada 10 mujeres en edad jubilatoria accedían a una jubilación o pensión, el Censo 2022 relevó que 9 de cada 10 mujeres estaban en esa condición, un valor similar al de 2010. Esto se explica principalmente por la implementación de sucesivos regímenes de moratoria que permiten completar los aportes jubilatorios mediante un plan de pagos que se descuenta de los haberes percibidos", expresa el informe sobre Salud y Previsión Social que surge del Censo 2022.