Dispersión de precios y expectativas moderadas: qué pasará con la temporada en la costa

Referentes del turismo de las principales localidades costeras coinciden en que los visitantes llegarán de forma masiva pasados los festejos del Año Nuevo pero se encontrarán con aumentos que crecieron de forma exponencial con el correr de diciembre y creen que seguirán en los primeros meses del 2024, lo que configura una temporada de verano atípica.

"A la gente que viaja al exterior le va a costar mucho, entonces volverán a la costa. Por ahora las reservas están tranquilas pero el turista de Capital Federal, se decide y define las vacaciones a último momento", graficó el presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata, en diálogo con MDZ.

En las ciudades de la costa bonaerense los hoteles 4 y 5 estrellas y aparts son los alojamientos que pican en punta, seguidos por los 3 estrellas, donde se amesetan las reservas.

Hubo una actualización en los valores de la cadena del gasto del turista promedio, aunque admiten que fue moderado para "no desmotivar" y tratar de "cuidar los precios lo mayor posible".

En las terminales de micros brindan la cantidad de servicios promedio y aseguran que, a pesar de la suba de tarifas, sigue siendo un medio de transporte muy elegido. Aunque la primacía de los trenes -mucho más económicos- se sigue demostrando con los pasajes prácticamente agotados para toda la temporada.

La mayoría de los operadores turísticos concuerda en que las elecciones y las recientes medidas económicas anunciadas impactaron en la planificación de las vacaciones, y recién en estos días se comenzó a recuperar el ritmo de reserva.

El despegue de Mar del Plata

En Mar del Plata, que se perfila como una de las ciudades del territorio nacional que recibirá más turistas, desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura, admiten que "será una temporada exitosa" y que el movimiento de diciembre ya es comparable al mismo período del año pasado. Cerrarán el año con un registro récord, más de 9 millones de visitantes.

Por su parte, empresarios hoteleros notaron una baja en la reservas, que en el último registro las midieron en un 50%, mientras que los martilleros advierten un 70% para los alquileres de departamentos en la primera quincena con apenas una leve reducción para la segunda.

En la modalidad de las reservas, muchos prefieren hacer una inversión a futuro y saldar las estadías por anticipado, para prevenir futuros tarifazos. Aunque un puñado de hoteles toman solo una seña y se pueden saldar "24 horas antes de la llegada".

La economía que una familia puede hacer alquilando un departamento "pelado", donde tiene que llevar hasta la ropa de cama, contra un hotel, también influye en la variable de costos por ejemplo de la comida del desayuno, donde el impacto de los aumentos incide de forma directa con los precios del mostrador. Los jóvenes, protagonistas centrales de la temporada marplatense - Foto: Emturyc

Actualmente hay algunos departamentos del centro de "La Feliz" donde se puede quedar una familia de cuatro personas por unos $150.000 semanales, cuando en hoteles de 3 estrellas se duplicaría fácilmente.

Fuera de toda brújula, también se incrementaron los alquileres por dueño directo, muchos en dólares, que representantes del sector califican como "una competencia desleal". "Se meten 10 personas en un departamento y te matan como hotelero. Así también han ocurrido accidentes o cuestiones donde la gente se encuentra con problemas no tiene muchas opciones para reclamar", cuestionó Osorno.

Verónica Berasueta, vicepresidenta del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, en representación de los extrahoteleros, manifestó que "hay público para todo y por lo que medimos vamos a tener una temporada muy buena; hay una buena variedad de oferta y demanda".

"A un departamento lo podés conseguir desde los $20.000 por día pero siempre recomendamos una estadía semanal, que se duplica si el inmueble está en la primera línea del mar u otras zonas de relevancia para el turista", advirtió la dueña de la inmobiliaria homónima, con varias sucursales en la ciudad.

Según la experimentada martillera, "los hoteleros trabajaron muy bien esta año con Previaje, a los de 4 y 5 estrellas es a los que mejor les fue, y estoy segura que seguirán con éxito esta temporada".

Como recomendación a los turistas que visiten la costa, recordó que "siempre es más seguro hacer la operación con un profesional matriculado o conocer previamente al dueño de la casa o departamento, porque hay muchas estafas y cada vez más sofisticadas". Por ejemplo, a una inmobiliaria le clonaron su página web, sus perfiles de redes sociales, y estafaron a muchas personas.

También aconsejó desconfiar de los "precios irrisorios" y que no se apuren a reservar o hacer una transferencia sin ver los antecedentes del oferente.

Los alquileres de carpas no bajan de los $30.000 sin cochera en Punta Mogotes y en la mayoría de las ocasiones no se pueden pagar por adelantado, como un reaseguro de los concesionarios que no dudarán en repetir tarifazos.

Optimismo en Villa Gesell

Tras el fin de semana largo de Navidad con un ingreso inferior de turistas de todo el país en relación al año anterior, la ciudad se prepara para una temporada donde habrá muchos visitantes pero con un gasto más austero.

La Directora de Turismo, Natalia Megias, sostuvo que “mantenemos optimismo”, teniendo en cuenta que nuestros prestadores intentan mantener "precios acordes".

"Entendemos que Villa Gesell es tradición para miles de familias argentinas e intentamos ser lo más responsables posible en este contexto donde más que nunca es necesario salir, vacacionar y contactar con toda la naturaleza que ofrecemos como destino", evidenció la funcionaria municipal.

Niveles de ocupación en Pinamar

Para María Zitelli, Directora Ejecutiva de Green Sea Apart Hotel en Pinamar, “luego de la exitosísima temporada pasada, que batió todos los récords de ocupación, este 2024 ya va mostrando que alcanzará niveles de ocupación más moderados, pero seguramente muy buenos. Se observa que un gran número de huéspedes definieron sus vacaciones con muchísima anticipación pero otro grupo está definiendo más sobre la marcha, seguramente condicionados por la situación que está atravesando la Argentina de bastante incertidumbre.”

Respecto a la ocupación menciona que “en Green Sea siempre tuvimos ocupación full durante las fiestas. Por suerte este año se repite esta tendencia y estamos cerca del 90% de ocupación para Año Nuevo y Navidad rondó en un 70%. Para la primera quincena de enero todavía se están concretando ventas, con un comportamiento similar al de Navidad.”

Por su parte, Walter Zenobi, socio de Rada Beach, el parador más exclusivo de Pinamar, también se muestra optimista. “Las expectativas son altas teniendo en cuenta el contexto país. Seguramente será un verano diferente pero ya tenemos Año Nuevo todo reservado, lo mismo que ocurrió con la cena de Navidad. La ocupación para enero en este momento está en un 95%”. En Pinamar creen que la temporada no será tan exitosa como la anterior - Foto: X "@muni_pinamar"

Stella Vignau, de Stella Vignau Inmobiliaria Integral de Cariló y Pinamar, agrega: “Estamos frente a una temporada con mayor incertidumbre que las anteriores; hay mucho por alquilar todavía. Creo que el cambio de Gobierno y la incertidumbre de los argentinos hizo que esta vez los turistas estén esperando los anuncios económicos para poder tomar algunas decisiones”.

Nelson Valimbri, Director de Ville Saint Germain Apart Hotel Spa & Golf en Cariló y Presidente de Cariló Golf, menciona que en el Apart “en este momento estamos en el 77% de ocupación para enero y en un 56% para Febrero. Aunque febrero siempre se arma más sobre la fecha. La semana del fin de año está completa. En Cariló Golf esperamos tener una buena temporada, estamos expectantes. Capaz la frecuencia de los golfistas se pueda ver afectada, pero nosotros nos preparamos como todos los años con bastantes eventos, desfiles, cenas especiales, golf nocturno, cine bajo las estrellas, entre otras actividades”.

Reservas y control de gastos

“La incertidumbre del contexto político, nos fue llevando a retrasar un poco el lanzamiento de la preventa para la temporada 2024”, añade María Zitelli, “queríamos estar seguros de tener una tarifa ajustada a los costos, que eran muy cambiantes, pero que asimismo fuera acorde a lo que nuestros huéspedes esperan de nosotros. A mediados de octubre comenzamos a tomar las primeras reservas, aproximadamente un mes después respecto de la preventa del año anterior”.

Para Stella Vignau estas zonas de la costa, tiene un público recurrente lo que permitió que desde julio se hayan efectuado reservas para el mes de enero. “Muchos de los que nos eligen año tras año y que repiten las propiedades, ya las han reservado con antelación. Esta zona es buscada por su seguridad y por ser un lugar de pertenencia donde la mayoría elegiría vivir. Pero aún hay muchos argentinos que no han definido sus vacaciones y esto genera repercusiones tanto en Pinamar y Cariló como en Punta del Este”.

Nelson Valimbri suma que las consultas para las reservas estuvieron bastante atrasadas y se iban moviendo de a poco en las distintas instancias electorales. “Generalmente uno en septiembre ya está con unos porcentajes de reservas que este año fueron distintos. Aunque siempre las temporadas suelen ser buenas finalmente. La gran diferencia radica en que algunas temporadas estallan y otras no tanto”.

Daniel Gernetti, socio de Lucciano's Cariló y Pinamar, aporta su visión con foco en el consumo. “El contexto país y la situación económica actual generará un mayor control de gastos y disminuirá las alternativas de viajes al exterior. Por ello consideramos que será una temporada positiva desde la cantidad de personas pero el control de gastos generará un amesetamiento en la venta”. No habrá muchas regalos estas vacaciones, aseguran referentes turísticos - Foto: Shutterstock

Estadía y perfil del turista

Walter Zenobi aseguró que en Rada Beach la estadía tiende a ser quincenal o mensual con un gran afluente de familias. “Pero tenemos un porcentaje alto de clientes que alquilan toda la temporada”.

Los clientes de Rada Beach buscan disfrutar y desconectarse a través del hospitality y la gastronomía que distingue al parador, y una gran variedad de actividades como su ciclo foodie, las emblemáticas fiestas dinner white, cata de vinos, masajes, stretching y yoga, entre otras.

En Green Sea Apart Hotel, durante la preventa la estadía mínima es de 7 noches. “Luego a medida que nos vamos acercando a la fecha este criterio se flexibiliza con la disponibilidad de último momento. Durante enero y febrero de 2024 nuestra estadía promedio es similar a la de todos los años, entre 9 y 10 noches”, finaliza María Zitelli.

Por último, Nelson Valimbri comenta que el porcentaje más grande de visitantes suele ser de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, seguido por Córdoba, Tucumán y Mendoza.