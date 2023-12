José María Muscari valoró las tarifas congeladas del teatro: "Estamos en un verano muy atípico"

Para José María Muscari el éxito de la temporada de verano estará en un "cuidado extremo" del precio de las entradas del teatro, por eso valoró la decisión de Carlos Rottemberg de congelar las entradas de los espectáculos de sus salas -desde diciembre hasta marzo-, como lo explicó en una charla con MDZ desde Mar del Plata.

El director y dramaturgo asistió al reestreno de su obra "Perdida mente", con elenco renovado, junto a su hijo, Lucio, a quien presentó recientemente en sociedad con un mensaje emotivo sobre la adopción, e intercala los ensayos con paseos familiares que remiten a su infancia.

"Estamos en un verano muy atípico, de cambio para la sociedad argentina, y me parece que la decisión que tomaron Carlos Rottemberg y Tomas, de congelar el precio de las entradas desde el principio de diciembre hasta marzo, hacen que sea el único lugar donde sé que voy a ir a la boletería y ya conozco lo que tengo que pagar. Voy al supermercado y lo que ayer me salía un kilo de pan ahora no me alcanza".

En sintonía, graficó que "la gente tiene que venir al teatro porque acá vamos a estar siempre igual, clavados en los 12 mil pesos".

En su defensa del sector, el artista consideró que "lo que pasa arriba de un escenario no te pasa en otro lado, no te pasa en ninguna plataforma como Netflix ni leyendo un libro. Ni haciendo ningún otro tipo de consumo. El teatro tiene algo vivencial; hay algo que sucede, que es para vos, ahí, en vivo, y no se repite. Es el mejor lugar para drenar las emociones".

Pensando en la crisis que jaqueó las reservas turísticas, que se mantienen en el 50% en "La Feliz", inistió en que "estoy muy contento de la decisión de Rottemberg en poner una entrada popular, única y congelada, que es muy acorde a todo lo que está pasando".

"Todos estamos preocupados por nuestra economía, nuestros ahorros, y si podemos irnos o no de vacaciones. Tenemos todo para competir, una buena obra, un elenco estelar y un teatro extraordinario. Un segundo año con la garantía que fue un espectáculo elegido por el público, con excelentes críticas, con premios Estrella de Mar. Así que lo único que resta es que vengan a disfrutar

de "Perdida mente" en el Atlas todas las noches, de martes a domingo, a las 21.30", invitó Muscari al público que visitará la Costa Atlántica.

La fórmula del éxito con ingredientes cambiados

Muscari definió el reestreno de "Perdida mente" con "las mejores emociones" y sostuvo que "fue una de las obras más vistas de la temporada pasada".

"Para mí es un lujazo estar en la temporada 150º aniversario de la ciudad, me parecía que no podía estar ausente por el lugar que ocupa Mar del Plata en mi historia y mis espectáculos. Es volver también con una obra distinta porque está con sus dos bastiones, que son Leonor Benedetto y Ana María Picchio, y con el elenco remixado, con la participación de Iliana Calabró, Mirta Wons, y Emilia Mazer, eso hace que el espectáculo sea el mismo pero diferente. Es un espectáculo que te emociona, te hace pensar, que te divierte, te atrapa con la historia y te identifica. En algún momento ves a un familiar, a vos, a alguien de tu familia le pasó algo parecido y lo mejor es que todo eso está hecho con humor", expresó, en diálogo con este medio.

Consultado por la decisión artística de cambiar el guión con las nuevas incorporaciones, definió que "el teatro es mutante y esa mutación tiene que ver con quienes lo hacen. Hay una distancia muy grande entre Iliana Calabró, Mirta Wons y Emilia Mazer y las tres compañeras que hacían la obra antes". "Lo atractivo de esto es que yo las invité a hacer una composición a su medida, ninguna vino a imitar lo que hacía la otra. El texto varió, tuvo un montón de modificaciones, así que a los que ya vinieron les diría que vuelvan porque les va a volver a gustar, o a hacerlo de una manera diferente y aparte es una buena invitación para traer a otras personas", agregó.

En esta temporada, el director tendrá tres obras en cartel, con la incorporación a principios de enero de Coqueluche y SEX en Capital Federal. "Tendré la mitad del cuerpo en cada ciudad pero quisimos estar en el aniversario de Mar del Plata con un espectáculo representativo y con Carlos y Tomás (Rottemberg) elegimos a nuestro emblema", celebró.



Recuerdos de infancia y descubrir Mar del Plata por segunda vez

"En estos días me acordé de cuando venía a la ciudad con mi mamá, después de que ahorrara todo el año para traerme de vacaciones y podíamos ir al teatro una o dos noches de la semana que estábamos de vacaciones, y siempre elegíamos un espectáculo que no nos decepcione. Y me parece que "Perdida mente" tiene todo para ofrecer. Si quieren ver famosos, tenés a cinco estrellas con toda su trayectoria, si querés no fallar para reírte es una comedia, si querés emocionarte tiene emociones, si querés pensar se mete con un tema serio pero no es solemne, por otro lado tenés la garantía que ya estuvo en Mar del Plata y el público la eligió, tuvo premios y está a punto de cumplir dos años de aceptación. Cuando una obra está tanto tiempo en escena quiere decir que el público, que es quien da el veredicto, no se equivoca", dijo, antes de hacer mención a su gran presente donde conjuga sus planes laborales con momentos emotivos con su hijo.

En sus primeros días con Lucio, su hijo adolescente, en su regreso a la ciudad hicieron los mismos planes que hacía en su infancia. "En principio arrancamos conociendo el mar, decidí que lo haga desde un lugar popular como el que iba yo cuando era chico, como la Bristol, después hicimos un poco de pileta en el (hotel) Hermitage, esta noche vamos a salir a cenar, después quiero llevarlo a Güemes. Para mañana tenemos ganas de ir a las playas del sur, a tomar un chocolate con churros en Manolo, me ilusiona que vaya conmigo al Puerto a comer rabas. Todo un plan de turistas. Quiero mostrarle lo más bueno de la ciudad en estos primeros cuatro o cinco días donde vamos a estar acá. Después seguiremos conociendo", reveló a MDZ.

Antes de conceder la entrevista a este medio, Muscari compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a Lucio mirando el mar y escribió: "Nosotros y el mar. De chico mi papá y mi mamá juntaban plata todo el año para traerme a Mardel a vacacionar una semana. Hoy mi hijo conoce Mardel gracias a que el trabajo me trae".

En un posteo anterior, el artista mostró cómo fue el primer viaje en micro de su hijo de 15 años y expresó: "Nueva aventura hijo y padre".

Cabe mencionar que Muscari aún no puede mostrar el rostro de su hijo porque está en la instancia de guarda antes de que la adopción sea formal. El posteo emotivo de José María junto a Lucio, su hijo, conociendo el mar - Foto: Instagram @josemariamuscari

Quién es el hijo de José María Muscari

José María Muscari contó el lunes previo a la Navidad, en un emotivo posteo en las redes sociales, su decisión de adoptar a un joven de 15 años. El director de teatro expresó su felicidad ante esta nueva etapa en su vida con un extenso mensaje en Instagram.

"Paternidad. Siempre deseé ser padre y llegó el momento. Lucio llegó a mi vida y yo a la de él. Lucio me adoptó y yo lo adopté. Y ahora todo es amor, intensidad, emociones y vida increíble con un adolescente. Lucio, mi hijo, tiene 15 años y si bien estamos en un proceso de guarda, hoy ya es mi hijo porque así lo indica mi corazón. Estos últimos meses fueron de mucha intensidad para ambos y ahora nos estamos aclimatando al otro quizás nos estábamos buscando y no lo sabíamos", empieza diciendo su publicación.

Luego, explicó cómo conoció a su hijo: "Hace unos meses yo estaba de viaje, de vacaciones en Europa y un video de Lucio en las redes sociales que se hizo viral contando su historia desde Corrientes, me atravesó como un rayo y sentí algo inexplicable, una certeza atravesó mi alma y mi razón y sentí una claridad apabullante: 'es mi hijo' y con esa certeza me anoté en la convocatoria pública y la vida hizo lo suyo". El posteo con el que Muscari presentó a su hijo - Foto: Instagram @josemariamuscari

Y agregó: "Durante muchos años creí que sería padre de un bebé y hoy a mis 47 años amo que mi bebé ya tiene 15 años y aún nos quedan muchísimos años de padre e hijo juntos por recorrer. Quiero agradecer al universo que conspiró para esta unión para siempre".

"Amo hacerle el desayuno con leche chocolatada. Amo escuchar sus pensamientos sobre el anime. Amo abrazarlo y que lloremos juntos si algo nos mueve emociones. Amo Netflix juntos, es el mejor plan. Amo irme a dormir después de llevarle un vaso de agua a su habitación y ver si está todo bien y despertarme un rato antes que él a la mañana para irlo a despertar con abrazos. Amo que me diga: "pa, papá, viejo o viejito". AMO A LUCIO, mi hijo. P.D: por razones legales al estar atravesando un proceso de adopción y ser un menor, no puedo mostrar fotos ni publicaciones con su cara (sabrán entender). LUCIO ES AMOR. Escribo y no puedo parar de llorar, se me moja la pantalla y no es metáfora, no puedo contener el torrente de lágrimas del amor", concluyó conmovido Muscari.