Farmacéuticos de Mendoza van a la Justicia por el DNU de Javier Milei: "Es de gravedad sanitaria"

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) aprobado por Javier Milei sigue generando repercusiones y un sector que tiene intención de tomar cartas en el asunto por verse perjudicado es el farmacéutico.

Mario Valestra, presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, adelantó en MDZ Radio 105.5 FM que van a presentar un amparo en la Justicia “junto con las otras asociaciones farmacéuticas de la provincia y a nivel nacional, porque es el instrumento que tenemos para decir que no estamos de acuerdo”.

“Nosotros como sector farmacéutico no hemos querido poner palos en la rueda en ningún gobierno”, detalló y remarcó que “cada 10 farmacéuticos 6 votaron a Milei, no es contra la gestión”.

“Lo que podemos decir es que estamos discutiendo una cuestión del DNU que pone en riesgo nuestra profesión”, señaló Valestra en Tardes de Frente. “No es comparable desregular una actividad minera u otro tipo de actividad que desregular salud. Estoy hablando de que el acceso al medicamento esté comprometido”.

“Queremos ser claros en el mensaje, no somos opositores de una gestión que recién comienza, no es la intención ni el objetivo”, insistió.

Valestra explicó que a través del DNU se quiere derogara algunos artículos de la Ley 7.565, en la cual hay “varias aristas a tener en cuenta: la primera y una de las más importantes, que saca el medicamento de venta libre de la farmacia y lo deja en acceso a cualquier otro sistema de venta”.

“Que el medicamento no tenga receta no significa que es de libre acceso. Cualquier medicamento de venta libre tiene acciones secundarias, por eso tiene que estar en manos del farmacéutico. Al sacarlo del circuito farmacéutico pone en riesgo la utilización correcta del mismo”, indicó.

Y siguió: “En segundo lugar, saca un artículo que nos da la característica de director técnico al farmacéutico que esté responsable en una farmacia, y que ese director técnico tiene que tener director técnico exclusivo de una farmacia, no puede ser director técnico de más de una farmacia. Eso lo elimina. Da la posibilidad de que la farmacia esté sin el farmacéutico en determinados horarios, puede estar el auxiliar. Nos preocupa sobremanera esto”.

“La farmacia muchas veces orienta al paciente y detectamos desde patologías graves hasta patologías más simples con el simple hecho de hacer dos o tres preguntas de consulta. Tratamos de ofrecer un servicio sanitario importante”, sostuvo.

Además, insistió: “Un medicamento que no está en la farmacia es apócrifo, no se sabe de dónde viene, ni qué regulaciones tiene. El medicamento fuera de las manos del farmacéutico es un medicamento que puede actuar como veneno. Y al venderlo fraccionado no sabés el lote, el vencimiento. Esto ya lo vivimos en la década de los ’90”.

“Es de gravedad sanitaria, no es financiero ni económico. Le estamos restando importancia a un producto que tiene efecto directo sobre la salud de las personas”, añadió.

En otro orden, agregó que les preocupan “cuestiones un poco más profundas, por ejemplo, habla de admitir cualquier forma societaria para la habilitación de una farmacia. En la provincia, a partir del 2004, se prohibieron las farmacias que se fueron a comprar como sociedades anónimas porque es muy importante identificar al propietario, tiene que ser responsable ante una ilegalidad producida en una farmacia”.

“Otro punto que nos parece totalmente fuera de lugar es que las droguerías pueden tener habilitación como farmacia. Podría haber droguerías que firmaran convenios con obras sociales para la provisión de patologías crónicas de forma directa: la farmacia quedaría con un 50, 60% menos de gente que movilice sus productos, de manera que no es rentable y cerraría”, lamentó Valestra.

Respecto de la receta digital, otro punto importante del DNU, señaló que están “totalmente a favor de la receta digital, pero no podemos dejarla como herramienta exclusiva. El presidente no ha sido bien informado de las consecuencias”.