El dato que preocupa en Mendoza de cara a las vacaciones 2024

Siete de cada diez turistas que ingresan a Mendoza son argentinos. Por este motivo, la crisis socioeconómica que atraviesa el país es vista con cierta incertidumbre por los empresarios y trabajadores del sector que deberán afrontar una temporada cuyo nivel de reservas hoy, no supera el 40 por ciento.

La suba del valor del dólar oficial en un 118% que provocó la devaluación del 54% del peso argentino, sumado al incremento en el valor de la nafta y la disminución (para nada nueva) del poder adquisitivo de la sociedad, crearon una tormenta perfecta en la que obviamente también quedaron inmersos los potenciales turistas. A partir de allí, calculadora en mano, millones de argentinos hacen cuentas para ver si al menos pueden realizar una escapada a la Costa Atlántica, la Patagonia u otras provincias como Córdoba y Mendoza.

Ante la imposibilidad de asumir los costos que hoy representa una larga estadía en cualquiera de los tantos destinos que tiene Argentina, cada vez más familias optan por reducir su estadía antes que cancelar definitivamente sus vacaciones. "Se nota que la gente está decidiendo a último momento porque más allá de las dificultades económicas, se busca descansar y, por ende, acceder a una escapada de 3 días", señaló el presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza, Edmundo Day. El dato, también se repite en el sur mendocino, uno de los lugares preferidos por parte de quienes llegan a la provincia en verano. "Teníamos muchas reservas desde antes de la devaluación y algunas nos llamaron para acortar la cantidad de días porque se les encareció el viaje", explicó Emiliano de la Cereza, propietario del sitio web www.estadíamagica.com.ar

La Ciudad de Mendoza es una de las ciudades más elegidas por los turistas nacionales e internacionales

El freno y la caída de reservas no es un problema exclusivamente mendocino. De hecho, la presidenta designada para conducir el Emetur, Gabriela Testa, fue consultada por MDZ durante los primeros días de diciembre debido al bajo nivel de reservas que comenzaba a evidenciarse en todo el país de cara a lo que sería la temporada 2024. En ese momento, la funcionaria señaló: "Nos vamos a juntar (con las cámaras que representan al sector) a verlo. Hay un retraso en la toma de decisiones que tiene que ver con todos los consumos porque hay incertidumbre respecto de las políticas económicas que se puedan implementar".

Finalmente, ese encuentro se terminó concretando y, según explicó Edmundo Day "se está trabajando codo a codo con el Emetur para potenciar la campaña de promoción del destino y conectarla con ofertas concretas de los prestadores. Hemos armado un equipo de trabajo con los presidentes de las Cámaras de turismo y el Emetur, para promocionar la provincia reforzando la oferta digital".

Por su parte, consultada sobre el bajo nivel de reservas y la reducción de la estadía por la que están optando los turistas, Day explicó: "El fenómeno no es Mendoza, es nacional y tiene una lógica explicable. Hay una incertidumbre enorme, el panorama es muy complejo; hay que mirar muchos factores, uno tiene que ver con la situación económica, el aumento del combustible que se refleja en los gastos de logística de todos los servicios pero que además es contundente a la hora de viajar y te lleva a elegir destinos de cercanía porque gastás menos combustible".

Y agregó: "El turismo hoy tiene un comportamiento muy distinto, nosotros estamos hablando del enero de hace 20 años donde la gente salía en vacaciones verano y en las vacaciones de invierno, hoy con la Ley de Feriados, se facilitó una tendencia mundial que consiste en dividir el tiempo libre anual en distintos fragmentos. Mendoza tiene una media de estadía entre cuatro y cinco noches, enero nunca fue un mes espectacular turísticamente hablando, nuestro fuerte es marzo y semana santa. Nosotros tenemos un movimiento más ligado a los fin de semana largos que a los periodos vacacionales producto del calendario escolar, pero de todos modos lo que está sucediendo en Mendoza es la situación de todas las provincias".

Descuentos del 30% y spots publicitarios para captar turistas

Según lo informado por el área de prensa del Emetur, la entidad en conjunto con distintos actores del sector privado vienen trabajando con el objetivo de atraer potenciales turistas y dar certezas a las empresas y trabajadores que dependen del turismo nacional e internacional. En este sentido, se espera que durante la jornada de hoy se active una landing (sitio web diseñado para persuadir la compra de un producto o servicio) en la que prestadores locales podrán ofrecer importantes descuentos en servicios turísticos. Si bien la plataforma aún no está operativa, quienes deseen analizar las ofertas turísticas deberán ingresar a https://sale.mendoza.tur.ar/.

No obstante, Testa señaló que la mayor complejidad con la que se encontraron hasta el momento, es la incorporación de prestadores al sitio web, sobre lo cual señaló que "no es un problema de voluntad de las instituciones que estuvieron en la reunión (realizada el lunes pasado), hay una dificultad de entender que los soportes digitales no son solamente un elemento de promoción sino que es un lugar donde realmente se concreta el acto de consumo".