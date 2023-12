Calles y acequias de Las Heras se muestran repletas de basura

El cuidado de la vía pública habla mucho de una ciudad, mantener los espacios comunes limpios y ordenados es tarea de los municipios y no cumplir con las responsabilidades que le toca provoca enojo en los vecinos. Esta situación ocurre en Las Heras, donde una considerable cantidad de calles y acequias se encuentran repletas de basura.

Según pudo averiguar MDZ, esta situación data de aquel trágico viento Zonda del día 29 de octubre, que dejó como saldo más de 700 árboles caídos y destrozos de todo tipo tras los incendios en Pedemonte: "Hace dos meses (noviembre y diciembre) que está todo así de sucio", comenta Sebastián, vecino de la zona.

Lo concreto es que la basura está a la vista de todos, ya sea en la plaza municipal, cerca del metrotranvía o en los diferentes barrios del departamento. Los desechos rebalsan los contenedores, y los mismos se van acumulando tanto en la calle como en las acequias, provocando no solo una situación desagradable para la vista, sino también para el olfato, ya que el feo olor se siente a distancia.

En esa sintonía, vale destacar que el presupuesto que destina la Municipalidad en servicios de limpieza (el mismo está tercerizado) no condice con la realidad. Según lo publicado en el Boletín Oficial, la comuna de Las Heras destina $2.754.100.000 en esta área. Sin embargo, los vecinos no ven reflejado ese dinero en el cuidado del departamento.

En diálogo con este medio, Norma, una mujer que reside en el barrio Reconquista, vive un escenario bastante particular, ya que además de tener la acequia de enfrente de su hogar llenas de mugre, cuenta con unos árboles frondosos que la señora desea podar. A pesar de haber llamado al municipio de Las Heras en reiteradas ocasiones, no ha tenido soluciones con ninguno de los dos problemas: "Llamo para reclamar y me dicen que no tienen gente para venir a hacer el trabajo que tienen que hacer. Después uno tiene que pagar los impuestos igual", resaltó.

Esta postal se encuentra a tan solo metros del edificio municipal. Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ.

Las quejas de los vecinos no solo se dan por las charlas que se pueda llegar a tener en la vía pública, sino que también ocurren por redes sociales, donde los usuarios que residen en el municipio aprovechan para manifestarse, tanto en contra de la gestión política como de los ciudadanos, que según comentan, tiran la basura en cualquier lado.

Los vecinos de Las Heras se quejan de la situación a través de X (exTwitter). Foto: Alf Ponce Mercado MDZ.

La gente está perdiendo la paciencia poco a poco, y pide a sus gobernantes una pronta solución ante este conflicto. En el mientras tanto, las calles y acequias de Las Heras están repletas de basura, evidenciando una clara falta de gestión por parte de la dirigencia política.

Gasto innecesario de energía

El problema de la basura no es el único que está experimentando la población lasherina, sino que también hay otros inconvenientes (quizás más silenciosos) por solucionar en el municipio.

Postes de luz encendidos a plena luz del día. Un despropósito. Foto: Alf Pone Mercado / MDZ.

Varias plazas y espacios públicos del departamento se encuentran con los postes de luz prendidos a plena luz del día, generando un consumo irresponsable e inútil por parte de la intendencia.

Si bien el conflicto principal que atraviesa la ciudadanía se trata del protagonismo que ha ganado la basura en la ocupación del espacio público, el ítem marcado también es un punto a mejorar por la nueva gestión del departamento de Las Heras.