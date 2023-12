Aumento: ¿el inicio de una baja masiva de alumnos en algunas carreras en universidades privadas?

Según la síntesis de información 2021-2022 de Estadísticas Universitarias del exMinisterio de Educación, en Argentina el 19% de los estudiantes asisten a universidades privadas. En diciembre, la cuota pasó a ser más cara, dependiendo de la carrera y la universidad Incrementos de entre un 25% y 32% ha generado dudas en la continuidad de los estudios por parte de un sector porque no pueden seguir pagando esos costos para terminar sus carreras.

Una estudiante de tercer año de la carrera de Periodismo de la universidad Juan Agustín Maza contó a este medio que la cuota le aumentó $12.000. "Estoy terminando tercer año de la carrera, pasé al cuarto y último año para hacer la licenciatura en Comunicación. El aumento de la cuota es un golpe bastante duro para quienes asistimos a una universidad privada ya que muchos trabajamos para poder pagarla", sostuvo.

Este relato de Valentina coincide con los datos aportados por el Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano. En su informe compara la cantidad de estudiantes y graduados universitarios en Argentina, Brasil y Chile y explican que, en nuestro país, las trayectorias se prolongan no solo porque las carreras son más largas que en otros países sino por la alta proporción de estudiantes que trabajan. Macarena, estudiante de la carrera de Comunicación de la Universidad de Congreso también se refirió a esto y dijo que "actualmente todos los jóvenes se ven estudiando y además llevando un trabajo para poder pagar los que son los gastos de la carrera".

Siguiendo el informe del CEA, en Argentina hay 557 estudiantes por cada 10.000 habitantes, mientras que en Brasil son 408 y en Chile, 355. Sin embargo, Argentina tiene un bajo porcentaje de graduados en relación al resto, solamente 31 graduados cada 10.000 habitantes (29,6%), mientras que Brasil presenta 61 y Chile, 55. No obstante, costear las cuotas en las universidades privadas resulta una presión cada vez mayor en tiempos en los que la crisis económica se profundiza. "La mayoría de las veces estos aumentos no vienen acompañados de una suba de sueldo, entonces esto dificulta aún más la situación", señala Valentina.

Por su parte, María, estudiante de la misma universidad pero de la carrera de Veterinaria, relató que de pagar una cuota de $64.000 ahora debe abonar $84.100. Asimismo, la matrícula que es igual para todas las carreras "si la pagabas antes de diciembre salía 49.000 y después aumentaba. Si la pagabas desde octubre tenías cuotas sin interés", dijo. Ante el aumento reiterado de las cuotas "no queda más que rebuscárselas para poder seguir adelante. Terminas acortando los costos de otras cosas que son importantes como el deporte o la salud mental, pero esto ya es moneda corriente. En el último tiempo la educación parece ser más un privilegio que un derecho" planteó Valentina.

En un trimestre, las cuotas en la Maza aumentaron aproximadamente 30%. Foto: Archivo MDZ.

En la Universidad de Congreso, el aumento de la cuota y la matrícula ha sido menor que en otras universidades privadas. Macarena sostuvo que de un año a otro el aumento ha sido de alrededor del 100% a lo que Valentina, estudiante de tercer año de la carrera de Comunicación de la misma facultad agregó que el monto actual de la cuota es de $45.000. "Si bien este año yo estuve becada sí voy a tener que ver para el próximo año de ajustar y tomar medidas. Una de mis opciones es no abandonar la carrera, porque realmente me gusta, pero si postergar un año para poder comenzar lo que es la carrera de manera online para ahorrar en pasajes por lo que soy de la zona Este", reflexionó Macarena.

Cada universidad y cada carrera maneja sus propios montos. En el caso de la carrera de Nutrición de la Universidad de Mendoza, Magda contó el último mes tuvieron que abonar $83.000 más la mitad de la matrícula que es $35.000. "Por ahora todos estamos rindiendo y no he escuchado muchos comentarios sobre abandonar debido al aumento, pero lo que es seguro, es que hay temor", afirmó. Nacho, estudiante de la misma Universidad pero de la carrera de Arquitectura relató que cuando empezó a cursar pagaba alrededor de $10.000. "Nos dijeron, 'va a llegar a quince, como mucho' y llegó a treinta. Ahora este año subió a setenta y en diciembre, enero, o sea, ahora, estaría subiendo a $100.000. Se fue muy cara la cuota".

Para la elección de una universidad privada influye la posibilidad de virtualidad, los horarios y la "proyección internacional" de algunas carreras. Foto: Universidad de Congreso

Por su parte, Sofía estudiante de Veterinaria de la Maza comentó que si bien ella siempre ha tenido una beca por investigación que desde el primer año es del 20% de descuento hay otros límites que complican la situación de los estudiantes. "Algo que siempre me pareció bastante injusto es que de parte de los apoyos del gobierno mis compañeros y yo nunca pudimos aplicar a un progresar o algo así porque dan por hecho de que, si estudias en una universidad privada podías pagar cuotas caras", señaló y agregó que los horarios de cursado muchas veces son variables y que "te complica el hecho de trabajar y cursar porque es súper desordenado, entonces no hay laburo que aguante eso".

En la actualidad, incluso entre los estudiantes que asisten a la Universidad Nacional de Cuyo y no tienen que abonar una cuota tan alta, el 52,3% trabaja para poder sostener sus estudios tal como indica el Censo Estudiantil del 2022. Para finalizar, José, estudiante de Psicología de la Universidad de Congreso señaló que "varios alumnos están preocupados por la situación ya que no saben si van a poder seguir con estos gastos para la facultad" y aseguró que "los estudiantes están enojados ya que a pesar del aumento de la cuota las condiciones de la facultad no son las mejores".