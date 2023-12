Una esperanza renovada

Por eso, queridos lectores, los invito a que primero hablemos de Navidad. Nace Jesús, nada menos. Estuve en un encuentro navideño esta semana. Se llama Posadas Navideñas, costumbre mexicana. El sacerdote que nos acompañaba dijo… los dos momentos más importantes del año son la Navidad y la Semana Santa. La Navidad es la que da inicio a todo. Y me quedo con esto “Inicio a todo”. A todo lo que viene… a la historia de la Salvación desde la llegada del Mesías.

¿En esta Navidad habrá regalos?

Muy bien. ¿Vamos a reunirnos? Genial. Pero la esencia de la Navidad es Jesús que nace, que viene. “Lo importante es que viene, trae la oportunidad” dice Profecías, la canción que popularizó Vox Dei hace ya muchos años. ¿Oportunidad de qué? De ganarnos el cielo. Nada menos.

La canción de Vox Dei. ¡Mirá el Video!

Celebremos juntos la Navidad

Porque la Navidad es todo esto. Es paz, es amor, es unión, es perdón. Eso es lo que Jesús vino a traernos. La Navidad viene pegadita al final del año, y para hablar sobre esto quiero empezar con una pequeña historia extraída del libro “Los cinco mandamientos para tener una vida plena - ¿de qué no deberías arrepentirte nunca”, de Bronnie Ware, una enfermera australiana especializada en cuidados paliativos. Lo que ella hizo fue recopilar parte de su experiencia acompañando a enfermos terminales y personas que atravesaban el final de sus vidas.

Así surgió este libro, que resume lo que ella cree son los principales arrepentimientos que suele tener en común la gente antes de morir:

Ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que los otros esperaban que hiciera. Me hubiera gustado ser más feliz. Ojalá no hubiera trabajado tanto. Hubiera deseado tener el coraje de expresar lo que realmente sentía. Habría querido volver a tener contacto con mis amigos y seres queridos.

Doy gracias a mis colegas del trabajo. Foto: MDZ.

Un fin de año es tiempo de balance. De evaluar todo lo bueno que tuvo (que sin duda es mucho), pero también es una especie de “muerte”. Y lo es porque hay proyectos que no pudieron concretarse, y otros que no salieron como esperábamos. Pero también el final de un año implica el comienzo de otro nuevo. Con nuevos proyectos, con nuevos bríos, con una esperanza renovada.

Por eso, me propongo –y te propongo- volver a meditar sobre estos cinco “arrepentimientos” para que formen parte de la evaluación de lo que ya terminó, pero también que nos permitan corregir y volver a apostar por la vida. Y a creer. Un nuevo año es tener fe en que de nuevo todo es posible, es esperanza en que podremos lograrlo si lo vivimos con amor.

En lo personal doy gracias a Dios por este año vivido. Con sus cosas buenas y con sus sinsabores. Que también los tuvo… vaya si los tuvo. Y también doy gracias a mi familia, claro. Y a mis amigos. Y a mis colegas del trabajo. A todos quienes caminan conmigo codo a codo en esta fascinante aventura que es la vida. Pido perdón por lo que no supe, lo que no quise, lo que no pude. Por aquellas veces en las que no estuve a la altura. Pero me propongo cada día ser un poco mejor. Un mejor hijo de Dios. Un mejor

esposo y padre. Un mejor amigo.

Que cuando a fin de año levantemos nuestras copas, sepamos dejar ir este 2023, para así dar la bienvenida al 2024 que –seguramente- trae mucho para brindarnos. Y por eso, cabe la pregunta también.

¿Qué tengo yo para ofrecerle al año que está comenzando?

¿Cuáles son mis propuestas?. Y hablamos de dejar ir porque también este año (y el próximo, y el que sigue también), nos abrirán

la ventana a innumerables proyectos nuevos, de todo tipo. Hace muchos años un sacerdote me dijo… Te van a hacer muchas propuestas, seguramente todas buenas y santas. A algunas les vas a tener que decir que no.

Bienvenido 2024

Aquí estoy con mi esperanza renovada. Tengo una lista de propuestas para hacerte. Matías da Rocha.

