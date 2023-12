Ley de Movilidad: ¿cómo sería el aumento por decreto a los jubilados?

En el marco de la desregulación de la economía que se propone llevar adelante el Gobierno de Javier Milei, reflejada en gran parte en el mega DNU anunciado el miércoles 20 de diciembre, la Ley de Movilidad, está en la mira. Actualmente la normativa ajusta los haberes de forma trimestral pero el Gobierno buscará derogarla y aplicar aumentos por decreto. En teoría, la propuestas del ministerio de Economía debe ser enviada al Congreso, ya que la fórmula de movilidad se rige por ley. Sin embargo, no se descarta otro DNU que luego sea ratificado o rechazado por ambas Cámaras.

La ley actual de Movilidad jubilatoria actualiza los haberes con una fórmula o índice que pate de sumar 50% del aumento trimestral de la recaudación de Anses por beneficiario y 50% de la variación de los salarios. Para este último ítem se toma el mayor valor entre la Remuneración Imponible para el Trabajador Estable (Ripte) y el índice general de salarios del Indec. Esta fórmula es cuestionada por la mayoría de los especialistas. Por su parte, el Gobierno de Javier Milei considera que no es acorde tanto para los propios jubilados como para alcanzar la estabilidad de las cuentas públicas y reducir el déficit fiscal.

Por esos motivos, pretenden modificar esa ecuación con una nueva forma de calcular los ajustes y mientras tanto, realizar los aumentos a los jubilados por decreto. Para analizar punto por punto el debate de la Ley de Movilidad, el abogado especialista en derecho previsional, Adrián Troccoli, sostuvo que el Ministro de Economía fue muy claro al respecto y que en algún momento, la derogación de la ley va a salir.

"Creo que los motivos del Gobierno para que esto salga son dos y muy claros. El primero es que hoy hay un desfasaje muy importante entre la movilidad otorgada en los últimos años y la inflación. Las jubilaciones en los últimos años perdieron tanto contra la inflación que habría que duplicarlas para que lleguen a tener el valor correcto. Lo que el Gobierno y el Ministro de Economía quiere es evitar es que la brecha aumente", explicó el previsionalista.

Según la información proporcionada por Troccoli, el último dato oficial era de 23 mil juicios de ajuste en la Corte Suprema. En ese sentido, analizó que si los jubilados siguen perdiendo contra la inflación probablemente aumenten los juicios. "Si de acá a marzo, vos tenes un 50% de inflación y la Ley de Movilidad te da un 20%, la gente que se va a enojar es muchísima y se van a incrementar enormemente la cantidad de reclamos. Esta diferencia enorme entre lo que cobran y lo que deberían cobrar va a disparar que algunos jueces empiecen a tomar medidas. Aunque no tenga efectos económicos inmediatos si va a tener un efecto de cascada. Se les va a complicar en los papeles, ajustar el gasto", señaló.

Si las jubilaciones siguen perdiendo con la inflación aumentarán los reclamos.

Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ.

De acuerdo a los informes del INDEC, la inflación de octubre fue del 8,3%, la de noviembre del 12,8% y en diciembre, economistas calculan que terminará por encima del 20%. "El trimestre que estamos terminando ahora va a estar en el orden del 50% y la movilidad que durante el periodo de Massa se determinó para este trimestre fue del 20.9%. Entonces, 21 contra 50, pierden un montón. Si esto lo repetís en marzo -y probablemente estas sean las consecuencias de la derogación de la Ley de Movilidad- la gente va a detonar y van a empezar a hacer medidas cautelares", expresó el especialista.

Esa es la primera de las dos cosas que quiere evitar el Gobierno, que se dispare la diferencia entre el índice de movilidad y la inflación, indicó Troccoli. "La intención del Gobierno es mantener esta diferencia. Tanto Macri con su Ley de Movilidad, Fernández con la suspensión y los decretos, o al final, con la nueva Ley de Movilidad licuaron el valor de las prestaciones. La Ley no tiene sentido, está muy mal escrita, no existe en ningún lugar del mundo y produjo efectos muy groseros que han deteriorado muchísimo los haberes del jubilado. Llegamos acá y lo que quiere mantener el Gobierno es este nivel de quita", insistió el abogado.

La derogación y el aumento por decreto evitaría el aumento del gasto público en un futuro.

Foto: Victoria Urruspuru / MDZ

Para Troccoli, lo segundo que el Gobierno quiere evitar es que a futuro aumente el gasto público. "Esta Ley de Movilidad lo que hace es sacar algo parecido a un promedio del último año de los ingresos, entonces en la fórmula tiene influencia lo que pasó hace un año", sintetizó. Por lo tanto, graficó que "si la inflación baja en el futuro -que es la teoría de este Gobierno- va a hacer un efecto de arrastre, vas a tener una movilidad con lo que pasó un año atrás pero con una inflación actual a la baja. Es decir, vas a tener una Ley de Movilidad que te refleje en parte lo que sucedió en el pasado con la inflación mucho más alta".

Para cerrar, el letrado ejemplificó que si en el trimestre que termina en junio la inflación baja al 15%, buena parte de la movilidad va a estar representada por lo que está ocurriendo ahora y ser del 45%. "Ahí tiene un problema porque lo que no quieren es subir el gasto. Así lo resumió el presidente en una entrevista: esta ley no le sirve a los jubilados con una inflación alta y no le sirve a la gente cuando la inflación baja porque aumenta el gasto", concluyó Troccoli.