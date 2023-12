El huracán Fátima Florez pasará por Mar del Plata cinco días a la semana: vallas, seguridad privada y una cláusula innegociable

Fátima Florez se rehúsa a que la llamen primera dama, aunque sea la pareja de Javier Milei, pero hay una vigilancia celosa de cada uno de sus pasos. El productor del espectáculo que estrenará este martes 26 de diciembre en Mar del Plata aclaró que tendrá seguridad privada pero que no depende de la órbita de Presidencia de la Nación.

Ya están las vallas y la seguridad recorrió cada recoveco de las instalaciones de las salas del Centro de Arte Radio City-Roxy-Melany, ubicado en San Luis entre San Martín y Rivadavia, flanqueado por la famosa peatonal marplatense, vía de acceso inagotable durante las temporadas a los restaurantes y atracciones del centro.

La artista e imitadora llegará a la ciudad en el transcurso del lunes y pondrá todo a punto para el estreno del show "Fátima 100%" de mañana, donde el dato saliente es que no quiso que su novio asista al estreno porque mantiene muchas cábalas que no quiere alterar.

"Como a ella no le gusta que vaya a la primera, voy a estar el 27 yo. Así que el 27 de diciembre voy", evidenció Milei en el programa de Mirtha Legrand, sobre su visita donde podría estrenar su estadía en la residencia de Chapadmalal.

El cartel que promociona el nuevo show de Fátima Florez - Foto: Guillermo Marín Producciones

Ese día habrá prácticamente un bloqueo de la calle, durante la noche, para evitar escraches a Milei, teniendo en cuenta los cacerolazos y marchas que se realizaron en la ciudad balnearia en señal de repudio de sus primeras medidas económicas. La única forma de circular por la vereda será mostrando la entrada para esa o el resto de las funciones del complejo teatral.

Con Milei y sin él, desde las 21 y a la medianoche, entre los martes y sábados (inclusive) de lo que resta del mes, enero y febrero, se mantendrá una custodia en las dos puertas de acceso al teatro con una supervisión de cada movimiento que dé Fátima, quien le dijo a su productor Guillermo Marín que no cambiará su cercanía con el público bajo ningún punto de vista y que se quedará a

saludar y sacar fotos como es la tradición que mantiene con su público.

También se espera que la artista disfrute su estadía en la costa con gran despliegue como lo hizo en temporadas anteriores, que brinde notas a los principales programas televisivos del verano, y como suele hacer, que disfrute los días de playa, donde ya le ofrecieron producciones fotográficas de las revistas más leídas de chimentos.

Con dos días libres, podría sumar a sus planes la asistencia a algunas obras con las que comparte la temporada del 150º aniversario de Mar del Plata.

Desde su entorno apuntan a que su objetivo de la temporada, con un show de primer nivel y en compañía de Marcelo Polino y Julián La Bruna, sea conquistar nuevamente el premio Estrella de Mar de Oro, que premia lo mejor del espectáculo, y donde tendrá que medirse en la pulseada con Martín Bossi, la renovada "Perdida-mente", de José María Muscari, la nueva comedia de Luciano Castro, Mercedes Fúnes, Luciano Cáceres, y Jorgelina Aruzzi, el regreso de Mauricio Dayub, entre otras.

"Fátima sigue siendo la misma, no cambió en nada. Sigue siendo popular. Lo único que cambió es que, ahora, tiene un novio que es nada más y nada menos que el Presidente de la Nación", dijo su productor, sobre la nueva apuesta que tiene la dirección musical de Fernando Vázquez y a la que definen como "una megaproducción".

Después de agotar la preventa, las entradas para ver a Fátima Florez se consiguen actualmente entre los $8.000 y $12.000.

A quiénes imitará Fátima Florez esta temporada

Hay un manto de misterio sobre quiénes serán los personajes que encarne la imitadora en su nuevo espectáculo pero si hay alguien que no va a estar es Moria Casán, con quien mantuvo un pleito que derivó en un reclamo económico por hacer uso de su imagen. Finalmente, Fátima pagó una suma desconocida bajo la promesa de no volver a interpretarla.

"Gracias mi amor, engordaste mi bolsillo", respondió Moria a Fátima, después de haber cobrado por las últimas imitaciones de la pareja de Milei.

Consultada por un movilero de Intrusos, Moria habló sobre la decisión de Florez. "Suerte, divino. Me encanta porque yo se lo pedí", dijo la diva, y se reservó un comentario para el nuevo productor de Fátima. "Lo que debo decir es que Marín, el empresario de ella, el nuevo, un señor, porque lo último que hizo Fátima ya me entró en mi cuenta".

"Ya cobré. gracias mi amor, engordaste mi bolsillo. Igual no está al día, porque con todo lo que me hizo, sabés toda la que me tiene que poner...", cerró Casán.

Lo poco que trascendió del nuevo show es que se hablará mucho de la televisión, en un contrapunto de Florez con Polino, y que habrá lugar a números de estrellas internacionales, como Taylor Swift.



Nadie pudo dilucidar hasta el momento qué porcentaje habrá de imitaciones políticas o si prescindirá de ellas.

Sin lugar a duda, el público va a reclamar dos de sus hits, remasterizados a la luz de los acontecimientos recientes, su versión de Cristina Fernández de Kirchner, y ¡Javier Milei!.