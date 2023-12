¿Que fiestas nos esperan este año?

Sin dudas serán las fiestas que vos mismo te propongas. Año a año las cosas mucho no varían, están los que aman las fiestas y no esperan más que ese día para disfrutar de cada segundo, y por el otro los que por un motivo u otro las detestan, familiares que ya no están, relaciones y encuentros forzados, viejas enemistades, situaciones que pueden darse en estos días.

Obviamente la fiestas son regalos, encuentros felices, de días cumplidos o bien de mucha nostalgia y dolor por quienes ya no están. Sea como sea nada tiene que ver con nacimiento de Jesús y todo lo que eso implica, pero lejos de focalizar en la religión solo quisiera remarcar a modo de auto análisis personal es que, nos hagamos la pregunta.

La Navidad implica el nacimiento de Jesús. Foto: Parroquia San José de Junin.

¿Qué fiestas nos esperan este año?

Puede ser desde lo que no hay, por ejemplo, la crítica, la falta, los problemas qué ya están y los peores que están por venir o sino plantearnos que con nuestro pensar y sentir podemos al menos cambiar estas fiestas. La que nos proponemos sentir y regalar. Tal vez sea un buen año el 2024 para empezar a plantearnos que podemos hacer por el otro, de qué manera retribuyo un poco de todo lo que la vida me regalo.

Pienso que puedo tomarme una tarde para a ayudar o para preparar algo especial para aquellos que estarán solos. Pongo el reloj en cero y le doy una décima oportunidad a ese pariente que nunca me respeto, simular a Papá Noel y regalar alguna que otra cosa a alguien a quien le cambie el día, eso está muy bueno.

Que la Navidad sea un día más en el que no me prive de ser buena gente, que ayude concretamente a alguien, sea dulce con mis palabras, me destaque con mi amabilidad, y tantas otras cosas. No se si te gusta o no la Navidad, las fiestas u otros días que son especiales. Pero no te pierdas la oportunidad de disfrutar de vos de tu corazón de la generosidad y si podes brindá, pero hacelo con ganas por un mundo más real, más compasivo, con más personas que hagan de este un mundo mejor. Ser generoso, esa es la clave para esta Navidad.

Les deseo a todos de corazón una Navidad y prospero Año Nuevo, lleno de ganas y de salud.

Erica Miretti.

* Lic. Erica Miretti, psicóloga. Neuropsicoeducadora. Docente.

Instagram @ericamiretti