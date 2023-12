El calvario que viven los afiliados del PAMI por las demoras y la incertidumbre

La incertidumbre que se generó por el cambio de Gobierno tiene consecuencias en la vida de las personas. Ocurre, por ejemplo, con los afiliados al PAMI. Los testimonios en relación a las falencias que presenta la obra social de los jubilados y pensionados son numerosos, sobre todo por demora en las prestaciones y en los turnos. Sin embargo, desde el organismo indicaron que no hay denuncias ni reclamos al respecto.

Sandra tiene 60 años, es discapacitada motriz. Hace dos meses, le dio tendinitis en su único brazo y necesita sesiones de fisiatría. Empezó un largo rally por centros de kinesiología donde solo recibió por respuesta un "no hay lugar hasta después de enero". Al recurrir a las oficinas de PAMI, la respuesta no fue distinta. "Sin contar con que pese a su dolor físico, también llegó la frustración de la mala atención y de ser ignorada. Seguían los dolores, los adormecimientos, una mano de a ratos sin fuerza", contó su hija a MDZ. El turno no llegaba y se terminaron las puertas que golpear. Entonces, una caída le sumó un nuevo problema de salud al fracturarse su rodilla. El turno con un traumatólogo también fue una odisea y lo consiguió como "urgente" para dentro de un mes. Esa fecha aún no llega, pero ante una posible operación, nadie sabe cuánto tiempo más pasará para que ello suceda. "Su día a día continúa sin sesiones de fisiatría, con dolores que solo disminuyen de a momentos gracias a los antiinflamatorios, una rodilla rota y escasas respuestas", agregó la hija de Sandra.

El PAMI tiene 250 mil afiliados en Mendoza.

A nivel nacional, el presidente Javier Milei nombró a Esteban Leguizamo al frente del PAMI pero, a días del nombramiento, aún no hay precisiones respecto de la persona que conducirá la obra social de los jubilados y pensionados en Mendoza. La incertidumbre por parte de los afiliados se acrecienta ya que, poco se sabe acerca las políticas que llevará a cabo en relación a la salud de miles de mendocinos que dependen de este organismo clave a nivel nacional.

A partir de una serie de testimonios por parte de afiliados que denunciaban demoras en la concreción de las cirugías, MDZ consultó fuentes vinculadas al PAMI sobre el funcionamiento actual de la obra social de los jubilados y pensionados. Desde el organismo aclararon que no existen reportes de problemas generalizados y que la tasa de cirugías sigue siendo muy alta debido a los requerimientos propios de los afiliados. "Si bien, en algunos casos pueden existir demoras debido al faltante específico de algún insumo o instrumental, el sistema está funcionando con normalidad", expresaron.

Incertidumbre

El acceso a la salud en Argentina es un derecho. Sin embargo, los pacientes viven momentos de extrema vulnerabilidad debido a la crisis económica que impactó de lleno en el sistema sanitario. Muchas de las intervenciones y cirugías que se realizan en Mendoza dependen de insumos e instrumental importado cuyos valores se fueron modificando a partir de los anuncios económicos realizados por el ministro de Economía de la Nación.

El PAMI en la provincia tiene, aproximadamente, 250 mil afiliados. A pesar de haber presentado la renuncia días atrás, el peronista Martín Sevilla sigue en la conducción hasta tanto tenga una confirmación de la aceptación de su dimisión al frente del organismo nacional con sede en Mendoza.

Para los afiliados, hay un camino incierto y lo sufren en familia. "A mi madre le diagnosticaron cataratas hace dos meses y nos indicaron que requiere de una operación en los dos ojos. Aún no tenemos turno para esa intervención y por el momento se encuentra cumpliendo un tratamiento de tipo paliativo con gotas y gel. Si bien en un principio nos habían asegurado que PAMI cubriría la totalidad de los gastos, ahora no tenemos una confirmación precisa. Esperamos que la respuesta sea positiva si es que la hay", confió Lorena (45) a MDZ.

El caso de Verónica es más grave. Su madre espera una cirugía de urgencia debido a que fue diagnosticada con cáncer de intestino en octubre. "Nos dijeron que había demora en la compra de algunos insumos por el tema de las importaciones antes del cambio de gobierno. El turno para la cirugía es la semana próxima pero, según el médico, la intervención depende de que el PAMI regularice los honorarios que estarían demorados desde octubre", aclaró la mujer.

Otro de los aspectos que se vio afectado durante los últimos días es el otorgamiento de beneficios presentes en el sitio oficial del PAMI ya que presenta desperfectos en la pestaña de la web a través de la cual se tramitan los mismos. La mayoría de beneficiarios podían utilizar las rebajas otorgadas por la obra social para planear sus vacaciones pero desde el 1º de diciembre eso no es posible.