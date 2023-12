Este es el clima social en Mendoza tras el DNU de Javier Milei

La Cadena Nacional realizada por Javier Milei anoche marcó el inicio de un nuevo modelo de país. El DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) anunciado por el presidente, que cuenta con más de 300 derogaciones y/o modificaciones de leyes, da cuenta del cambio de rumbo que quiere llevar adelante el jefe de Estado.

Este documento, basado en una explícita desregulación económica, retumbó fuerte en la gente, que se manifestó a través de cacerolazos en varios puntos de CABA y el AMBA de manera inmediata. A un día del anuncio, MDZ salió a conocer la opinión de los mendocinos con respecto al decreto firmado por el actual mandatario.

Candela y Belén, dos jóvenes artesanas, afirmaron estar en contra del DNU, sobre todo en el primer punto explicitado por Milei, que habla de la derogación de la ley de alquileres: "Es una locura. Nosotras alquilamos en negro, y ahora no sabemos como vamos a hacer para alquilar. Vamos a necesitar 2 personas más para economizar", expresaron.

En la misma sintonía opina Lucía, una señora jubilada de 67 años que está en contra del decreto: "Me pareció terrible. Yo me quejo desde mi comodidad, pero hay gente que está realmente enojada y va a salir a la calle. Allí no se que puede pasar", comentó con cierto grado de preocupación.

Hubieron opiniones contraopuestas a este pensamiento, y una de ellas fue la de Alberto, un hombre de 56 años que, si bien aseguró que Javier Milei se contradice (cree que la casta que prometió sacar el libertario está adentro del Gobierno), considera que es necesario un cambio y que estas desregulaciones podrían ser saludables para Argentina.

Las opiniones de la gente con respecto al DNU anunciado por Javier Milei son variadas: Maximiliano Ríos / MDZ.

Otra de las posiciones a favor fue la de Franco, un empleado municipal que se mostró conforme con el DNU: "La gente le echa la culpa al presidente, pero el está cumpliendo con su palabra. Las medidas que está tomando son cambios, y hay que acostumbrarse a pesar de que nos perjudique. Creo que es necesario", señaló.

Acerca del protocolo anti piquete implementado por el ministerio de seguridad comandado por Patricia Bullrich, Franco opinó que está bien que la gente no pueda cortar las calles porque perjudica a los demás, aunque por otro lado, enfatizó en la importancia de que el ciudadano pueda manifestarse en forma pacífica.

Gran parte de la sociedad aún no sabe de que se trata

Según pudo observar MDZ, son muchas las personas que desconocen el alcance del DNU. Ante las distintas consultas de este medio a diversos civiles que iban transitando la calle, primó la desinformación ante el tema.

Muchos de los peatones del centro de Mendoza alegaron que el decreto es reciente, ya que se anunció a las 21 horas del día 20 de diciembre, y todavía no lleva ni un día de aplicación. Por lo tanto, los entrevistados (muchos en camino al trabajo) comentaron que lo iban a leer a la tarde apenas tuvieran tiempo.

Carina, a diferencia de los ciudadanos anteriormente mencionados, explicó que entiende de política, y en consonancia con esta afirmación, se sinceró al comentar que no sabe en que la puede perjudicar o no el flamante DNU, por lo que prefirió omitir opinión al respecto.

Los puntos claves del DNU de Javier Milei