Alerta por la aparición de animales silvestres en zonas urbanas: los motivos y qué hacer

Desde hace algunas semanas, con la crecida del río Paraná producto del fenómeno de El Niño, serpientes, yacarés, pumas y ciervos comenzaron a ser parte del paisaje de grandes ciudades como Rosario y Santa Fe. La presencia en las calles llama la atención de los vecinos y genera temor ante el desconocimiento de no saber cómo actuar.

Actualmente, la altura del río Paraná, a la altura del Puerto de Santa Fe, se ubica en 5.45 metros, estable desde hace algunos días, pero con la posibilidad concreta que durante las próximas semanas continúe escalando. En ese contexto, además de las más de 50 familias que debieron abandonar sus viviendas en las zonas costeras, se da el fenómeno de la aparición de los animales exóticos en las grandes urbes.

Como pocas ciudades, Santa Fe está rodeada por agua: hacia el este el Paraná y al oeste el Salado. El rápido crecimiento del río genera los propios desplazamientos de los animales que buscan tierra firme para sobrevivir. "No tienen lugar donde estar, empiezan a nadar, aparecen en la ciudad, la gente intenta capturarlos, se asustan y terminan escapando", comentó Alba Imhof, licenciada en Biodiversidad y docente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) consultada por MDZ.

El martes por la mañana, la presencia de un ciervo axis sorprendió a los santafesinos. Asustado, fue atropellado por un automovilista en pleno Bulevar de Santa Fe. Según informó la Policía Ecológica el animal se habría perdido luego de arribar a la zona urbana. Días antes en Rosario se registró la misma escena en el centro de la ciudad. "Están muy estresados, no están en su lugar natural y por eso arremeten con todo", explicó Imhof.

Ciervo axis en Santa Fe. Foto: MDZ

"Al no tener espacio en la zona de islas por la crecida, tampoco tienen alimentos y se mueven constantemente, se mueven de forma solitaria y por donde pueden", indicó la bióloga. "No representan un peligro para el hombre, son herbívoros", agregó. El ciervo axis es un animal exótico que tiene su origen en Asia, no evolucionó en el lugar sino que fue traído para la caza mayor, lo que hace que no tenga enemigos naturales. Actualmente están distribuidos por toda la provincia de Santa Fe, Corrientes y Misiones.

En la provincia de Corrientes se declaró como “plaga” a la especie porque “constituye una fuente de contaminación biológica dañinos, resultan seriamente perjudiciales para las especies autóctonas que comparten el mismo nicho biológico y para actividades productivas de la provincia”, según se desprende del artículo 1 de la Ley N° 6657.

En Arroyo Leyes, pequeña comuna ubicada a 20 kilómetros de Santa Fe, la aparición de un enorme yacaré sorprendió a toda la comunidad. Una vez más intervino la Policía Ecológica que rescató al reptil y lo trasladó a la base operativa para luego informar el hallazgo de la especie a la Granja La Esmeralda.

Yacaré en Arroyo Leyes. Foto MDZ

"Estos animales están, viven acá, y pertenecen a estos ambientes. Con esta situación hay más posibilidades de encuentro", explicó Vanesa Arzamendia, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora del Conicet Santa Fe respecto a la aparición en un domicilio costero del yacaré. "Para evitar mordeduras hay que alejarse, no tocarlos, no tratar de agarrarlos y por supuesto no matarlos. Así baja el peligro". En tanto, indicó que "estar atentos y mirar bien por donde uno camina, es la clave".

También en Arroyo Leyes, un vecino encontró sobre uno de los árboles de la vivienda un puma, hecho que también generó sorpresa y demandó la intervención policial. Sin embargo, en esta oportunidad y pese al operativo montado con trampas no fue capturado. Las lluvias que se presentaron ese día postergaron las acciones y cuando los efectivos regresaron al otro día ya había desaparecido.

"El puma es nativo, tiene distribución en Santa Fe y todo el país. También resulta problemático, no tanto por accidentes con las personas sino por el ganado domestico chico ya que suelen atacar a chivos, corderos y ovejas", indicó Guillermo Principe, subdirector de Fauna de la provincia.

Entre las recomendaciones que brindan los especialistas, en primer lugar aparece comunicarse inmediatamente al 911. "El puma nunca busca confrontar con vos, pero jamás darle la espalda y correr. La idea es mirarlo a los ojos y hacerse lo más grande posible con el movimiento de brazos, gritando y tratando de asustarlo a él", expresó Principe. "Cuando encuentre espacio se va a ir, no va a confrontar", completó.

Cómo actuar: recomendaciones

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, brindó recomendaciones ante el avistaje de animales fuera de su hábitat natural. En este sentido, las principales medidas son comunicarse con el número telefónico 911 y evitar tratar de capturar o interactuar con ellos.

Desde el número de emergencias 911 se derivan las denuncias por aparición de animales a la división de la Policía Ecológica. Así, los equipos se acercarán a la zona para lograr la captura y reubicación de los mismos. Ante la imposibilidad de comunicarse con el 911 se recomienda acercarse a la seccional más cercana de la Guardia de Seguridad Rural “Los Pumas”.