Aclaración importante sobre la RTO: "Tendrán que modificar este DNU"

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en las últimas horas por el Gobierno nacional que encabeza Javier Milei, dejó algunos “grises” que de seguro se irán analizando con el correr de los días.

Un punto que generó gran confusión tiene que ver con los documentos necesarios para circular en vehículo. El DNU indica que “la cédula, la licencia para conducir y el comprobante de pago de patente son los únicos documentos exigibles para circular con el automotor”, dejando afuera la RTO y la póliza de seguro.

Natalio Mema, ministro de Gobierno de Mendoza, desmintió los rumores que rápidamente comenzaron a correr y aseguró en MDZ Radio que: “No es que la RTO va a dejar de ser obligatoria, sigue vigente”. "Las provincias han regulado lo que se exige en cada jurisdicción. Es una norma nacional y las intrucciones que tenga la policía dependen de cada provincia, eso no ha cambiado. No encontramos cambios en la ley de tránsito y no nos va a generar modificaciones".

En tanto, Eduardo Toranzo, vicepresidente de la Cámara RTO Cuyana, habló este jueves en MDZ Radio 105.5 FM y explicó: “Cuando generaron el DNU cometieron el error grave, por desconocimiento, de tomar un fragmento de un artículo del año ’97. En ese momento la RTO no era obligatoria y tampoco el seguro”.

“Copiaron y pegaron ese fragmento, es irrisorio el texto al 2023”, remarcó. Y opinó: “Personas que tienen absoluto desconocimiento de las leyes vigentes dan una referencia y generan esta problemática”.

En Tardes de Frente, Toranzo indicó que “los talleres siguen trabajando, hay cola para poner el vehículo al día. Pero parte de la población ha escuchado esto y se ha confundido con qué es obligación y qué no”.

Además, analizó el supuesto de querer usar el DNU publicado en el Boletín Oficial para justificar la falta de alguno de los requerimientos vigentes: “La multa la van a hacer igual y van a tener inconvenientes”, indicó.

Toranzo adelantó que “no hay un comunicado oficial, seguramente lo va a haber. Tendrán que modificar este DNU para que quede una interpretación correcta del tema. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, a través de Carignano salió con un comunicado vía Twitter. Natalio Mema como referente en la provincia de Mendoza dijo lo mismo”.

Escuchá la entrevista completa