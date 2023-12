Preocupación por la falta de insumos para un tratamiento vital: "Es muy triste lo que está pasando"

La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra) emitió en las últimas horas un comunicado en el que advierte que se está agotando el stock de los insumos importados para los pacientes que reciben un tratamiento clave como es la diálisis.

Miguel Discépolo, presidente de la Asociación Mendocina de Hemodiálisis, habló este viernes en MDZ Radio 105.5 FM y reconoció que “es muy triste lo que está pasando”.

“Desgraciadamente no tengo buenas noticias. El sector de diálisis, al igual que muchos sectores de salud, está perjudicado por el problema que existe con las importaciones. No se aprueban partidas de importaciones, por lo que no estamos recibiendo material para el procedimiento”, explicó Discépolo en Tardes de Frente y confirmó que “los materiales y los insumos son en un 95% importados, y la tecnología en un 100%”.

“La situación es muy compleja, con pacientes que son muy vulnerables. El foco de esto es el paciente, que tiene que recibir un tratamiento de soporte vital que se recibe tres veces por semana”, indicó y aseguró: “Tenemos mucha incertidumbre y yo personalmente me siento muy triste con lo que está pasando”.

Actualmente, son 1.210 los pacientes que reciben este tratamiento en Mendoza. “El problema es que no se están pudiendo reponer insumos en la medida que se están gastando, eso es lo que nos preocupa mucho. Poner una fecha límite a esta situación es difícil porque hay centros que tienen más insumos que otros”, insistió y remarcó que “todos los insumos son críticos”.

Además, confirmó que “la ministra de Salud de la Nación está muy preocupada, pero si bien es un problema de Salud, los que aprueban estas cuestiones son del Ministerio de Economía”.

“El faltante de dólares hace que no se puedan comprar insumos al exterior y quedamos en el medio, quedan los pacientes rehenes de esta situación tan compleja. Es real que hay muchos insumos que faltan, pero en la salud es tan sensible, es muy crítica la situación”, lamentó.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio 105.5 FM