Cómo la política de Henry Kissinger ayudó a componer los mejores temas de rock de la historia

La actuación de Henry Kissinger, quien falleció este jueves a los cien años de edad, en la política exterior de los Estados Unidos (como secretario de Estado y de Seguridad Nacional de los gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford) está íntimamente vinculada al momento más brillante de la música norteamericana de pos guerra, con la aparición del hippismo y de bandas como The Doors, Creedence Clearwater Revival o de cantantes como Bob Dylan y Joan Baez.

Fines de los ’60 y principios de los ’70 en la cultura norteamericana estuvieron moldeados por la decisión de los Estados Unidos de intervenir en la guerra de Vietnam y de pelearle al comunismo en todos los rincones del globo: desde Saigon hasta Santiago de Chile.

La decisión de enviar a la juventud a pelear una guerra a miles de kilómetros de casa, en medio de una jungla para defender el estilo de vida americano costó un precio carísimo. Y Kissinger, aconsejando a presidentes como Richard Nixon y Gerald Ford, decidió pagar ese costo.

Ese momento, junto con el movimiento de defensa de los derechos civiles, generó la mejor y más creativa etapa de la música pop y rock de los Estados Unidos. Superando, en ese momento, a la música británica.

Hacia fines de la década de 1960, The Beatles estaba cerrando su ciclo inmortal, mientras que los Rolling Stones reemplazaban a su guitarrista original, se veían envueltos en problemas con las drogas y la policía y decidían mudarse a Francia para evitar más problemas con la ley.

La guerra de Vietman fue el marco propicio para una etapa esencial del rock. Foto: Shutterstock

Entonces, principalmente en la costa oeste de los Estados Unidos, surgió el movimiento hippie que llegó a su esplendor con el Festival de Monterrey y con Woodstock. Miles de canciones se hicieron clásicos desde esa época, pero hay tres que resumen el sentimiento de lo que pasaba por la juventud que rechazaba ir a Vietnam, que pretendía la paz en el mundo y la igualdad racial.

Tres clásicos que resumen una época:

1)”The Times They are a-changin’”. Bob Dylan. Del disco del mismo nombre de 1963, fue la avanzada en música folk y de protesta. Dylan escribe la canción utilizando metáforas e imágenes muy concretas. Advierte que las aguas están subiendo y que “es mejor que empieces a nadar porque te vas a hundir como una piedra”. Y aconseja a los padres que “no critiquen lo que no entienden” y que “sus hijos e hijas están más allá de sus órdenes”.

2) “Fortunate Son”. Creedence Clearwater Revival. Del disco “Willy and the poor boys” de 1969. Una de las canciones más políticas del grupo formado en Berkley, California, hace puntería en la política norteamericana de reclutar y enviar a Vietnam a la juventud que no estudiaba ni tenía un oficio estable. En su mayoría, negros y latinos, y varios de los denominados “white trash”: los blancos pobres de las grandes ciudades, víctimas de la crisis económica y la inflación. Los hermanos Tom y John Fogerty hacen hincapié en ese asunto que, unos años después, fue modificado por el presidente Richard Nixon. Antes de caer por el escándalo Watergate, Nixon decide que todos los jóvenes son pausibles de ser reclutados para viajar al sudeste asiático. Con frases como “no soy hijo de un senador” o “algunos tipos nacen con una cuchara de plata en la mano”, el tema fue repetido en decenas de series y películas sobre Vietnam.

3) “Gimme’ shelter”. The Rolling Stones. Del disco “Let it bleed” de 1969. En Europa también se cocinaba el guiso de la rebelión. El Mayo Francés de 1968 fue el detonante de una juventud que pretendía tomar el poder y modificar la política interna y externa de sus países. El tema envuelve la violencia en las calles, las guerras en Vietnam y Medio Oriente y la represión policial. Sobre ello, Mick Jagger comentó a la revista Rolling Stone: “La violencia en las pantallas; saqueos e incendios. Y Vietnam no era la guerra tal cual la conocíamos, en un sentido convencional; lo que pasaba con Vietnam es que no era como la Segunda Guerra, y no era como la Guerra de Corea, y no era como fue la Guerra del Golfo. Fue una guerra realmente asquerosa, y la gente no la quería”. La voz de Jagger, junto con la de la cantante oriunda de New Orleans Merry Clayton aúlla que “la guerra, los chicos, están a solo un disparo de distancia”.