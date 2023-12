Las 6 canciones navideñas que te van a encantar

En la semana previa de la Nochebuena quiero haceros llegar una selección de 6 canciones navideñas que se suman a un gran repertorio para seguir renovando la oferta tradicional, algunas de estas canciones son nuevas propuestas y estrenos de músicos cristianos contemporáneos, que siempre enriquecen la propuesta de canciones de Navidad para estas fechas tan entrañables.

Twice: “A Belén yo voy”. ¡Mirá el video!

En esta temporada navideña, la agrupación peruana Twice nos sorprende con una versión renovada de su éxito, "A Belén Yo Voy Remix", que cuenta con la colaboración del talentoso artista, productor y compositor dominicano, Niko Eme. Esta nueva colaboración presenta un estilo fresco y una fusión única de sonidos urbanos tropicales. Escrita por Ale Berríos, Israel Risco de Twice, Niko Eme y Helmer Veliz.

La divertida canción narra, de manera metafórica, un viaje hacia Belén con el propósito de contemplar el nacimiento de Jesús, el Salvador, y expresar la profunda intención de ofrecerle un corazón dedicado a adorarle. Esta versión remix aporta una nueva dimensión a la celebración navideña, llenando de energía positiva y ritmo festivo cada rincón que llegue.

La Reforma: “Fiestas de Navidad”. ¡Mirá el video!

Desde Colombia, La Reforma nos invita a la unidad a través de "Fiestas de Navidad", una canción que desafía las convenciones y explora nuevos horizontes musicales. La composición aborda la realidad de aquellos que no encuentran alegría durante la

temporada navideña debido a diversas circunstancias difíciles que puedan estar enfrentando.

En respuesta a estos desafíos, la canción busca transmitir un mensaje de aliento y esperanza, recordándonos que el amor de Cristo nunca nos abandona. Con una mezcla de salsa y ritmos latinos. Además, La Reforma aspira a que esta canción inspire momentos de reflexión en el corazón de quienes la escuchan.

Sandra Benitez: “Santa la Noche”. ¡Mirá el video!

La cantante rosarina Sandra Benítez nos regala su versión de uno de los clásicos navideños, "Santa La Noche". Este himno, basado en el relato de Lucas 2 que detalla el nacimiento del Salvador, es reconocido como uno de los más populares del mundo y ha dejado su huella en diversos ámbitos artísticos y cinematográficos vinculados a la temporada navideña.

Sandra eligió interpretar esta canción porque, en sus propias palabras, "No solo conmemora la noche en que nació nuestro Salvador, sino que nos guía hacia una adoración pura del verdadero significado de la Navidad, que es Jesús, el Hijo de Dios".

Con su versión, busca transmitir la esencia y la profundidad espiritual de esta celebración única.

Julissa: “Estas Navidades”. ¡Mirá el video!

Con un espíritu festivo y una melodía que captura la esencia de las celebraciones, Julissa nos presenta "Estas Navidades", un vibrante tributo a las tradiciones latinas y la alegría que irradian alrededor del mundo. La canción refleja cómo los latinos llevan consigo su cultura vibrante, deliciosa gastronomía y contagiosa alegría, esparciendo estas riquezas por cada rincón del planeta.

El videoclip, fue grabado en el hogar de Julissa, ofrece una visión auténtica de las festividades navideñas. Se resaltan momentos de la infancia de la cantante estadounidense, recordando cómo sus raíces puertorriqueñas siempre infundieron en ella el amor por la

cultura, la música y la gastronomía.

Christine D' Clario: “Noche de Paz”. ¡Mirá el video!

En este emotivo video, la artista neoyorkina Christine D' Clario caracteriza la escena de Jesús recién nacido siendo arrullado por su madre María, mientras le canta este clásico villancico al estilo de canto de cuna. Esta canción, según explica la intérprete de raíces puertorriqueñas, tiene su propia personalidad. Ha dado un toque original con arreglos nuevos, creando una experiencia única para los oyentes.

Este lanzamiento es un sueño hecho realidad para Christine, resaltando el matiz de su voz que sus seguidores nunca antes habían escuchado. La fusión de la tradición navideña con la creatividad y el estilo único de Christine promete ofrecer una experiencia musical inolvidable.

Mariah Carey, Khalid y Kirk Franklin: “Fall in Love at Christmas”. ¡Mirá el video!

Los destacados artistas galardonados Mariah Carey, Khalid y Kirk Franklin hacen su debut con su tema, "Fall in Love at Christmas". Esta distinguida colaboración fue lanzada por el sello discográfico de Carey, MARIAH, en asociación con RCA Records y RCA Inspiration. Escrita y producida por Carey, Franklin y Daniel Moore, grabada en los estudios Butterfly Lounge de Mariah en Atlanta y Los Ángeles, esta balada con matices de R&B y gospel llega justo a tiempo para la temporada navideña. "Fall in Love at Christmas" promete convertirse en un nuevo clásico navideño.

El video musical fue dirigido por Carey y Bryan Tanaka. Filmado en Butterfly Lounge en Los Ángeles y en el hogar de Carey, el cual presenta imágenes de los gemelos de la talentosa intérprete, Monroe y Moroccan, evocando el cálido y amoroso espíritu de las fiestas. Ana Pérez Tinedo.

* Ana Pérez Tinedo, agente de prensa.

Instagram: @Comunicarles