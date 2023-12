El Gobierno no da el brazo a torcer e insiste en las línea telefónica para denunciar amenazas de piqueteros

En medio de la puja con piqueteros y movimientos sociales, el Gobierno mantiene su postura de quitar los planes sociales a quienes corten la calle en la marcha de mañana. En este marco, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, dijo en su habitual conferencia de prensa que "la decisión está tomada y es hacer cumplir la ley" en relación con el protocolo de orden público que será implementado por primera vez durante la movilización prevista por la Unidad Piquetera que se movilizará desde el Congreso hasta la Plaza de mayo.

Adorni recordó que "va a estar abierta la línea 134 para todo aquel que se sienta amenazado por un intermediario, con el que les diga que si no van a la marcha les van a quitar el plan". Y redobló la apuesta: "No les crean. Si van a marchar, háganlo como marca la ley".

Al ser consultado por el procedimiento de estas denuncias telefónicas, detalló: "Vamos a tomar cada una de ellas, y por supuesto, van a ser atendidas y analizadas, caso por caso, con el transcurso de los días. No van a quedar en la nada. La decisión del Presidente es terminar con la intermediación como negocio. Todo el Gabinete está abocado para que eso ocurra".

Y enfatizó: "Se analizará la denuncia y se actuará en consecuencia. Se judicializará si corresponde hacerlo".

"Mañana queremos tener una jornada en absoluta paz. Argentina tiene que acostumbrarse a la normalidad tan simple como el del estricto cumplimiento de la ley", insistió Adorni.

"En cuanto al anuncio de Pettovello, entendemos que venimos de una lógica de 20 años de habernos acostumbrado a que las calles no eran de los que queremos circular libremente. No queremos que se corte la libre circulación. El que corte mañana la circulación dejará de cobrar su plan social, no solo el que sea detenido, sino a todos aquellos a los que se identifique mientras corte las vías de circulación", dijo a modo de conclusión.

Mirá el video de la conferencia de prensa