El plan de Diego Gareca para la Vendimia y su articulación cultural con San Juan y San Luis

Diego Gareca fue oficializado como nuevo subsecretario de Cultura en el Gobierno de Cornejo. Entre 2015 y 2019 había sido secretario de Cultura de la primera gestión del actual gobernador y en el medio se fue a Godoy Cruz, donde fue director de Cultura e Industrias de la gestión de Tadeo Garcia Zalazar, con quien seguirá trabajando en el nuevo superministerio del Gabinete actual.

Luego de ser anunciado en su nuevo cargo, Gareca fue consultado por la prensa sobre diversas cuestiones que tienen que ver con lo cultural y lo educativo en Mendoza, aunque la duda principal estuvo enfocada en la realización de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2024 que será los primeros días de marzo.

"La verdad es que la Fiesta Nacional de la Vendimia es una fiesta que está avanzada en un 60%. Nosotros tenemos que finalizar con lo que inició la gestión del gobernador Rodolfo Suarez. En definitiva tenemos una tarea importante, el ministro anunciará en los próximos días el Gabinete particularmente de Cultura para saber quiénes van a ser los responsables de esas áreas. La Vendimia ya se ha iniciado y tiene un largo recorrido hasta marzo", dijo Gareca.

Los funcionarios que tendrá a cargo García Zalazar. FOTO: ALF PONCE/MDZ.

"Es una gran oportunidad que tiene Mendoza de mostrarle al país de que Cultura puede trabajar en conjunto con Educación, pueden ser herramientas muy importantes. Creemos en eso para llevar adelante los programas. El trabajo que vamos a dar es vincular la cultura con la educación. Es esencial que contemplemos al sector artístico, creo que es importante pensar esa posibilidad de trabajar y de incorporar los lenguajes de la educación en el mundo cultural", sumó el funcionario.

Y delineó su plan de trabajo junto a otras provincias, algo que hasta el momento no había sido mencionado. "Nos gustaría trabajar mucho con San Juan y San Luis, con toda la región Cuyo. Es una materia pendiente en lo cultural y es una tarea en la que vamos a trabajar. Estamos expectantes a los caminos que va a tomar el Gobierno nacional para que Mendoza se incerte en ellos. Casi siempre las políticas de cultura las hemos realizado con fondos provinciales, pero me parece significativo que si pensamos en forma regional hay que ver qué pasa con lo nacional. Hay más preguntas que respuestas, me gustaría sentarme con los referentes de cultura de esas provincias, hay que aprovechar las cercanías políticas, siempre nos costó mucho trabajar con San Luis y algo hemos hecho con San Juan. Ahora es la oportunidad para articular", contó.

Finalmente, habló sobre ese 40% restante de la Vendimia en cuanto a su realización. "En función de las charlas que venimos teniendo el presupuesto para la Vendimia es de 1.400 y 1.600 millones, es complejo hacer presupuestos ya que los costos van cambiando permanentemente. La Fiesta está avanzada, venimos a sumar a los trabajos que tenía Nora Vicario. Tienen que comenzar los ensayos, el pago de los artistas, algunas licitaciones, se ha trabajado bien y esta semana nos reuniremos con los equipos de Vendimia para terminar de diagramar".