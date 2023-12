Cómo impactará el aumento de la tarifa eléctrica en Mendoza

Tras el anuncio de la quita de subsidios a la tarifa eléctrica realizada la semana pasada por el ministro Luis Caputo, el presidente Javier Milei firmó un decreto declarando la "emergencia del sector energético nacional hasta fines de 2024". El escrito aclara que impactará en los segmentos de generación, transporte y distribución de electricidad así como también en el transporte y distribución de gas natural.

A través del decreto 55/2023 publicado esta mañana en el Boletín Oficial, el gobierno nacional dispuso la emergencia del sector energético y extiende las intervenciones de los entes reguladores del sector (ENRE y Enargas) debido a la demora en los nombramientos. A la vez ordena el inicio de la revisión del esquema tarifario para que entre en vigencia a partir del 2024.

En el escrito publicado se sostiene que "a partir de 2003 en general, y desde 2013 en particular, no han dado señales económicas suficientes para incentivar las inversiones necesarias acordes al crecimiento de la demanda de dicho servicio". El decreto expone el incumplimiento en la calidad del servicio por parte de las empresas y ordena que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024.

El detalle de la segmentación actual

Al ser consultada por el impacto de la quita de subsidios nacionales en la tarifa eléctrica, la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, aclaró la situación actual del servicio. "Tengamos en cuenta que venimos de una segmentación donde se clasificaron tres tipos de usuarios o consumidores de acuerdo a los niveles de ingreso. Hoy tenemos un N1 que son aquellos que no tienen subsidios, un N2 que son los que tienen subsidios y tienen tarifa social. Esos representan el 56% del padrón, son alrededor de 300.000 usuarios de la provincia que remuneran solamente el 15% del costo de abastecimiento", comenzó destacando.

El presidente Javier Milei firmó un decreto para iniciar el proceso de revisión tarifaria del servicio eléctrico. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

"Quizás ahí es donde se va a focalizar la política de lo que se ha anunciado que es direccionar el subsidio de la demanda pero con metas de eficiencia en el consumo. Después tenemos el N3 que son los usuarios de ingresos de clase media, que tienen un tope de consumo de 400 KW al mes y lo que se excede de eso pagan tarifa plena. Entonces lo único que sabemos hasta ahora es que van a redireccionar los subsidios a la demanda. Lo que sí puede ocurrir es que con las actualizaciones del precio de la energía, ese costo de abastecimiento también se actualice y eso impacte después en las tarifas", agregó.

En este sentido, Latorre indicó que los recientes anuncios del Gobierno nacional respecto a la quita de subsidios a la tarifa eléctrica repercutirá en el valor del servicio en la provincia, pero advirtió que el impacto será menor que en el AMBA. "Por marco regulatorio el componente de distribución se llama audiencia pública una vez al año y las actualizaciones son trimestrales. Estamos al día con el componente de distribución. Obviamente que la actualización del valor del dólar y todo eso impacta en costos. Si hay una actualización del precio de la energía, hay que trasladarlo a la tarifa e impactaría en Mendoza sólo por ese segmento porque el otro ya está actualizado. Pero impactaría en forma muy disímil a lo que ocurre en el AMBA donde todo está subsidiado. Entonces en la provincia de Mendoza el impacto sería mucho menor", aseguró.

Cortes de energía

En relación a la seguridad del sistema y los cortes de energía que suelen producirse durante el verano y momentos de mayor consumo eléctrico, Latorre expresó que "el sistema de distribución en la provincia de Mendoza ha actualizado el ritmo de inversiones y eso protege la seguridad del sistema. De hecho estamos en el último porcentaje para culminar la línea de Cruz de Piedra y daría más flexibilidad al sistema y en el mantenimiento de las redes de distribución del sistema".

Respecto de las declaraciones de las nuevas autoridades nacionales sobre posibles cortes, la funcionaria explicó que "nuestras distribuidoras compran esa energía a un mercado eléctrico mayorista y la consumen a través de un sistema interconectado nacional. Ese mercado eléctrico mayorista tiene una oferta que son los productores de energía y una demanda que son todas estas distribuidoras y el transporte está en este sistema interconectado. Esa oferta no alcanza a abastecer la demanda en los tiempos de mayores picos de consumo y eso se venía supliendo con importación de energía".

"Si la producción local no alcanza a abastecer estos picos de demanda en el verano, quizá lo que se reduzca sea esa oferta del sistema interconectado nacional y por lo tanto las distribuidoras puedan sufrir una merma en esa oferta. Sin perjuicio de eso, nosotros somos productores de energía, tenemos hidroeléctricas, hemos conectado parques fotovoltaicos en este último tiempo y producimos energía pero no estamos ajenos a este sistema interconectado. No es una deficiencia del sistema local, sino que viene aguas arriba de lo que pueda pasar de acuerdo a las medidas que se vayan a tomar con la oferta de esa energía al sistema", agregó.