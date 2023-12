14 toneladas de… ¡basta! Oíd mortales

Esperamos y no es lo que esperamos, la mejor traducción del ayer es el hoy. Frente a las reservas negativas, nos trascienden las

reservas positivas que con su sentido nos personalizan. Frente a más de 14 tipos de cambio… ¿vos cómo cambiás?

Porque como vos cambiás también cambiás el mundo.

¿Tu deuda interna?

¿Tus dificultades para importar?

¡Descubrí que importás!

¡Sos importante!

Por como sos…

Heredamos el presente…

“En otra tierra, Egipto, y en otro registro y paisaje, el de los desiertos de la Tebaida en el naciente siglo IV, tras la paz constantiniana, cuando el Imperio romano abraza el cristianismo o el cristianismo se traiciona imperio, unos extraños hombres, de espaldas al poder, inclinados sobre sí, tejen canastos de mimbre; algunos murmuran un algo incomprensible, inseparable del murmullo, del aliento, otros nada, callan; todos, cabeza baja, sin prisa alguna tejen.

Ni cuentan ni sacan cuentas, en el silencio y la soledad, no hay nada que contar. Callan, tejen, buscan el estado más elevado al que la mente humana puede llegar, buscan, o más bien, dejan llegar, la serenidad: el recogimiento de sí en el olvido de sí mismos. Allí, en el desierto, donde todo es interior, donde la lejanía es la propia hondura; allí mismo donde en verdad se está más allá de lo interior o lo exterior, del allá o del aquí, de la poesía o de la plegaria.

Ilustración de Juan Barros.

Cae el sol, el ardiente sol de un desierto, y el trabajo cesa. Dejan de tejer, dejan de entrelazar el silencio de sus vidas. Uno a uno y uno sobre otro apilan los canastos. No los acumulan, no lucran: los queman, los sacrifican. Eran solo un medio de concentración, un medio para rezar, un medio para nada, una liberación de todo”. El saber de no saberse, de Hugo Mujica.

¿Cómo nos liberamos?

Como nos reconocemos prójimo…

En mí no sos menos que en vos.

No sabemos decirnos sí hasta reconocernos prójimo. Esta Navidad el regalo que estás buscando lo encontrás en vos al abrirte como un regalo. Esta Navidad el regalo que estás buscando lo encontrás en el otro al abrirse como un regalo.

¡Feliz de descubrir que quien nació da sentido… otro 24 de diciembre!

Hay tantas cárceles de sueños…

¡Salir en libertad es salir prójimo!

¿Qué pedís?

Al pedir tu rostro es mi espejo.

Somos como nos miramos.

El otro no nos conforma si no nos hacemos prójimo.

Tu sí es tu límite.

No se puede vivir sin pasar por el lugar del otro…

Navidad es más que tener algo nuevo… hacer algo nuevo de uno mismo.

Y del lugar del otro…

Ilustración de Juan Barros.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.