Navidad sin mamá: los hijos de las mujeres asesinadas, las otras víctimas

Este año, sólo hasta octubre, 308 niños y niñas se quedaron sin madre a causa de un femicidio. El 59% de este total son menores de edad y el 56% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas. Los datos corresponden al último informe presentado por la ONG La Casa del Encuentro, que también reveló que en el mismo período se produjeron 250 femicidios, 3 trans/travesticidios y 22 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

"Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor", dice el estudio y señala que el "55 % de las víctimas fueron asesinadas en su hogar". Además, dice que, "si bien los femicidios abarcan el territorio nacional, en términos absolutos Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguida por Santa Fe, Córdoba y Salta".

En la Argentina muere una mujer cada 27 horas a causa de la violencia de género y machista. Y en la última semana tres feminicidios de argentinas sacudieron a la sociedad: uno en Brasil, otro en La Plata y otro en Mendoza. Cada uno tuvo sus atroces particularidades que aún son investigadas, pero todos demuestran la impunidad de los agresores. La primera víctima, Florencia Aranguren, una mujer de 31 años, que llevaba solo cuatro días en Buzios, fue encontrada apuñalada; la segunda, Morena Jazmín, de 15, fue tirada al vacío por su novio desde un edificio abandonado mientras que la tercera fue acuchillada en plena calle, en el barrio de Guaymallén, frente a todos los vecinos.

Esto ocurrió a días de la asunción del nuevo presidente, Javier Milei, cuya compañera de fórmula, Victoria Villarruel, se ha expresado públicamente en contra del feminismo y las políticas de género, y cuya promesa de campaña, entre otras, ha sido eliminar el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.

Por esto, desde La Casa del Encuentro expresaron en su página web: "Las estadísticas no descienden y, a pocos días del acto eleccionario, como feministas estamos muy preocupadas por la inexistencia de propuestas para abordar la violencia hacia las mujeres y diversidades y de políticas de trabajo para disminuir en forma sostenida los índices que relevamos mes a mes. No daremos un paso atrás, pero sabemos que queda mucho más por avanzar. Exigimos la temática en agenda, con lineamientos concretos y no con anuncios generales. Basta de improvisaciones y desconocimiento de una problemática que nos afecta cotidianamente".

Las referentes de la organización afirmaron: "No permitiremos la pérdida de los derechos alcanzados a fuerza de tanta lucha, por esto reclamamos la continuidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Priorizar y profundizar las políticas públicas de prevención, asistencia y acompañamiento a las mujeres y diversidades en todo el país son derechos básicos".

Con la asunción de Javier Milei hay temor acerca de las políticas de género que podrían eliminarse. Foto: Archivo MDZ.

La lupa en los datos: