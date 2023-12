Godoy Cruz abrió el calendario vendimial y ya tiene reina departamental: así se vivió la celebración

Con el parque San Vicente como escenario principal, Godoy Cruz inauguró el calendario vendimial con su fiesta "De vecino en vecino" que coronó a Karen Rubino como reina del departamento. Escrita y dirigida por Diego Anís, la celebración contó con la participación de más de 200 artistas en escena, músicos en vivo y se dividió en 10 cuadros que buscaron reflejar la historia del municipio.

El evento significó el debut vendimial de Diego Costarelli como intendente de Godoy Cruz, quien estuvo acompañado por el actual ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, los intendentes de Guaymallén y Tupungato, Marcos Calvente Gustavo Aguilera, respectivamente, y el director de Cultura godoycruceño, Diego Gareca. Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo no participó del evento pero envió un comunicado, tampoco hubo presencias rutilantes de la oposición, con excepción del concejal peronista, Martín González y su par del PRO, Marcelo Corti.

Los intendentes Diego Costarelli y Marcos Calvente

Las altas temperaturas no impidieron que cientos de vecinos acudieran al parque San Vicente para disfrutar de su fiesta departamental y aclamaran a la nueva reina de Godoy Cruz, Karen Rubino, representante de Trapiche. La exreina de los estudiantes, fue secundada por Julieta Dalposo, de Villa del Parque, a través de una elección que se desarrolló de manera virtual y contó con más de 4 mil votos, según datos oficiales.

En cuanto al acto central, "De vecino en vecino" se realizó sobre el mismo escenario utilizado en la última edición de la Fiesta de la Cerveza y apuntó a reflejar el desarrollo departamental a través de un viaje que, más allá de contar con una cobertura y diez cuadros, avanzó dinámicamente a través de coreografías, acrobacias y danzas.

García Zalazar junto a Cecilia Orueta

A lo largo de la obra, el director Diego Aníz, buscó reflejar el encuentro entre los vecinos actuales y los habitantes del ayer, que "fueron parte de un proyecto de investigación realizado en el año 2007 por la profesora Sylvina Balmaceda, con motivo de la conmemoración del departamento", informaron desde el municipio. De esta manera, la obra se basó en el festejo y, a la vez, el sufrimiento ante cada acontecimiento vinculado a la vendimia.

El cuidado del agua, el recuerdo por los cuarenta años de democracia en el país, las contingencia climáticas que solemos enfrentar los mendocinos y, por su puesto, el vino, fueron los aspectos más destacados de la noche junto al ensamble de músicos en vivo, coronaron una sobria actuación para las exigencias que puede tener una vendimia departamental.

Costarelli, entre la alegría por el debut y la posibilidad del ajuste

De vecino en vecino, la fiesta que abrió la temporada de celebraciones vendimiales, representó el debut de Diego Costarelli como máxima autoridad del departamento, quien destacó la "alegría de poder inaugurar ésta época de vendimia" pero a la vez se mostró cauto respecto del futuro por el contexto que atraviesa el país. Y, en ese sentido, no esquivó la posibilidad de implementar ajustes.

"Puede pasar que se empiece a resentir la recaudación, entonces he hecho las previsiones en ese sentido, sobre todo para brindar las ayudas necesarias a los distintos programas que tenemos como la feria del ahorro, el plan hogar, que van a continuar", expresó el intendente.

Sobre posibles recortes, indicó que "Godoy Cruz es un municipio chico, incluso ya he hecho algunos ajustes, hemos reducido secretarías, subsecretarías y direcciones generales. De seis secretarías que tenía la gestión anterior, vamos a tener cinco". En este sentido, el mandatario no negó la posibilidad de que se puedan aplicar nuevas reducciones en el futuro próximo

Tadeo Zalazar, a la espera de respuestas nacionales en Educación

El actual ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, vivió su primera vendimia como exintendente de Godoy Cruz y aprovechó para hablar sobre uno de los temas que ocupará gran parte de su gestión: la educación.

Consultado sobre los desafíos que tendrá a partir de los anuncios impulsados por el gobierno de Javier Milei, el ministro señaló que "estamos esperando la letra chica de todos los anuncios que se han realizado esta semana, por ejemplo, para el caso de Educación todavía no tenemos el detalle si los fondos nacionales educativos que son de distinto origen y no sabemos si van o no a tocar".

A la espera de respuestas que permitan empezar a trazar lo que será en principio un más que complicado 2024, Zalazar indicó que "le hemos pedido al secretario de Educación de la Nación (por Carlos Torrendell) una reunión para tener un detalle más profundo y partir de eso daremos una declaración concreta en función de la cuantía o no de los reacomodamientos o ajustes presupuestarios" que puedan aplicarse.