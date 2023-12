Pan: el brutal aumento que tendrá desde el lunes en Buenos Aires

El impacto de la devaluación en la vida cotidiana y el aumento en el precio de los combustibles comienza a tener un efecto derrame en los productos de consumo diario como el pan, que a partir del lunes pasará de $900 el kilo a un valor de mínimo de referencia de $1.500 en la provincia de Buenos Aires.

La cifra fue acordada por los centros de panaderos del conurbano en un contexto de fuerte suba de las materias primas, que desde el lunes experimentan aumentos del orden del 45%. De la decisión participaron los centros de Merlo, Ituzaingó, Marcos Paz, Las Heras, Moreno, General Rodríguez, San Miguel, JC Paz, Malvinas Argentinas, Quilmes, Florencio Varela, Tigre, San Fernando, San Pedro, Varela.

En ese sentido, el presidente del Centro de Panaderos de Merlo, Martín Pinto, adelantó que no descartan aumentar este valor de referencia una vez por semana: “No es grato tener que dar esta novedad, pero, si no aumentamos, nos fundimos trabajando”.

En tanto, Roberto Pucciarelli, del Centro de Industriales panaderos de Florencio Varela, advirtió que todas las expectativas están puestas en que la escalada de precios frene para poder volver a tener un valor de referencia. “Es probable que muchas panaderías tengan que cerrar si los costos son superiores a la venta”, adelantó.

Pablo Canje, dirigente de Marcos Paz, agregó: “Ayer vino el molino y me avisó que no me va a entregar harina por un mes porque no hay precio de trigo. Y otros molinos calculan una bolsa alrededor de $20.000. Ojalá que no, porque estaríamos hablando de un pan a $2.500. Es muy dura la situación para todos”.