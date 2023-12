La solución definitiva en caso de haber perdido la credencial de PAMI

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) ha reiterado que ya no entregará la credencial plástica a sus beneficiarios. Esta decisión ha generado diversas consultas, y a través de su sitio web, el organismo oficial explicó que, aunque la credencial plástica ya no está en distribución, aquellos que la posean aún podrán utilizarla en las gestiones habilitadas. Para quienes no dispongan de ella, el PAMI ofrece otras opciones válidas.

se pierde la credencial física del PAMI

Para qué sirve la credencial PAMI

La credencial destinada a los jubilados y pensionados afiliados al PAMI cumple diversas funciones esenciales:

Validar turnos con especialistas.

Retirar medicamentos en la farmacia.

Solicitar turnos para agencias.

Realizar trámites de forma online y/o presencial.

Formatos válidos de credenciales del PAMI

El PAMI ha especificado tres formatos válidos para las credenciales de jubilados y pensionados, además de la de plástico azul:

Digital: Descargable a través de este enlace.

Provisoria con QR: Descargable con número de afiliado y CUIT/CUIL aquí.

Provisoria Ticket: Generable e imprimible en terminales de autogestión disponibles en las Unidades de Gestión Local (UGL).

Cómo puedo conseguir la credencial digital del PAMI

Esta credencial se puede gestionar desde la app del PAMI.Sin embargo, en caso de no poder descargarla, la obra social para jubilados señala en su página web que la opción de poder imprimir la credencia provisoria.

El PAMI ya no entrega más credenciales físicas, así que en caso de perderla se deberá acceder a la digital.

¿Qué hacer en caso de pérdida o robo?

En el caso de pérdida de la credencial PAMI, se recomienda acudir lo antes posible a la oficina más cercana para solicitar una nueva credencial provisoria. Para situaciones de robo, los afiliados deberán repetir el proceso y solicitar un duplicado en la oficina del PAMI correspondiente.

Con estas opciones, el PAMI busca garantizar la accesibilidad y la continuidad en la prestación de servicios esenciales para los jubilados y pensionados.