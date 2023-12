Electrodomésticos: aumento de dos cifras y preocupación en el sector

Las políticas adoptadas por Luis Caputo, ministro de economía de la Nación, trajeron consecuencias en todos los sectores de actividad. Bienes como la nafta, la carne o los productos del supermercado aumentaron considerablemente sus precios, provocando pánico en el trabajador, que cada vez está con la soga más al cuello a causa de la inflación.

Los valores de los electrodomésticos también fueron afectados tras las medidas de "Toto" Caputo ya que, en tan sólo un día, sus precios subieron drásticamente. Según pudo averiguar MDZ, no todos los locales del sector incrementaron el valor de los productos pero la mayoría no pudieron evitar el hecho de remarcar las tarifas.

Eduardo, gerente de una de las casas de electrodomésticos especificó de cuánto es el aumento de los artículos: "La suba oscila entre un 40% y 50% luego de los anuncios", comentó.

Asimismo, expresó que, si bien los "Ahora 3", "Ahora 6", "Ahora 12" y "Ahora 24" siguen vigentes, no se darán facilidades a la hora de la financiación. Esto quiere decir que, a la hora de adquirir un producto en cuotas, las mismas no serán fijas, si no que se aplicarán intereses. Por otro lado, el gerente del establecimiento confesó que su local ofrece descuentos del 20% para aquellos clientes que abonen en efectivo: "Es la forma de pago que más conviene hoy en día, y por eso muchos la aprovechan", señaló.

Los ventiladores son de los productos más demandados en esta época del año. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Desde las casas de electrodomésticos, aseguraron que no hay faltante de mercadería, situación que les permitirá trabajar con tranquilidad, al menos en ese aspecto. Esto se debe a que los comercios no saben cuánto será el flujo de gente tras las medidas económicas.

En ese sentido, Eduardo comentó que hubo mucho movimiento antes de la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación: "La gente estaba con mucha incertidumbre, y era consciente de que esto podía ocurrir. Por ese motivo, el rubro tuvo mucho trabajo en estas últimas semanas", cerró.