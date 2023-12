Tuvo una dura enfermedad y descubrió que "ser feliz es más fácil"

Nina Caram se sumó al concurso de MDZ "Activemos la buena", nos dejó su frase inspiradora y nosotros aprovechamos para contar su historia. Una militante de la buena energía que debe ser destacada para incentivar a otros, sin lugar a dudas. Hace algunos años padeció una enfermedad complicada, su frase motivacional es "ser feliz es más fácil" y hoy triunfa con asesorías de moda y estilismo y es una exitosa ambientadora de eventos. Es influencer y en las redes la aman. En esta nota, su historia y cómo se dio cuenta de que la vestimenta no es algo superficial y de quien se viste bien, se siente bien y eso es lo que importa.

En la base de datos de nuestro concurso Activemos la buena Onda, encontramos la arenga "ser feliz es más fácil". Nos pareció divertida y al ver de quién era, la llamamos. Con su simpatía de siempre, accedió a contarnos su historia y motivar aún más a la gente (el objetivo de nuestro concurso).

"'Ser feliz es más fácil', es una frase que me enseñó mi mamá y la tomé como lema de vida. Nos hacemos problemas por tantas cosas, algunas que ni siquiera suceden y otras que, al final no son tan importantes", comenzó explicando. Es que Nina Caram tuvo la suerte -hoy podemos decirlo- de aprender esto de muy joven, cuando de verdad se tuvo que preocupar por algo importante: su salud. A los 24 años, recién recibida de diseñadora de interiores, le detectaron un tipo de cáncer llamado Linfoma de Hodgkin.

Nina ahora tiene 36 años. No le gustaba decir la edad hasta que le dijeron que había que celebrar cada año vivido.

"Los médicos me decían que no era, dentro de las enfermedades de este tipo, la peor. Entonces así fue como intenté tomármelo. A veces me costaba más, pero siempre tuve una actitud positiva". Claro que había momentos duros: quimioterapias, visitas recurrentes a hospitales, no sentirse físicamente bien...

Cuando se le empezó a caer el pelo por el tratamiento descubrió que la imagen no es algo menor en la vida de una persona. "Ese fue un momento duro, era la manifestación física de mi enfermedad. La gente menos cercana me miraba y me preguntaba qué me pasaba, constantemente mi problema físico atravesaba mi día a día".

Entonces decidió comprar una peluca de pelo natural y allí descubrió que cuando se la ponía, se arreglaba y se maquillaba, la magia sucedía, todo era diferente: "Me olvidaba de la enfermedad, tanto yo como la gente a mi alrededor, y no todo giraba entorno a esta”. "Ahí me sentía feliz. Otra vez, 'ser feliz es más fácil'", recuerda.

Superada la enfermedad, Nina comenzó a dedicarse a la imagen: "sentirse bien de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro". Hoy, 12 años después de aquel momento, goza de una salud espléndida. Es muy querida en redes sociales e inspira a miles de personas que la siguen y comparten su life style. Siempre dice que "tenés que ser consciente de lo que te ponés y de lo que generás en los otros. Siempre que te vestís vas a comunicar algo".

Nina además tiene "Los Crespo", una empresa de ambientación de eventos, porque es amante de los espacios bellos, "le hacen bien al alma" y es feliz con cada sorbo de su café con leche a la mediatarde, con sus amigos, de los que es fan y haciéndole la vida más liviana a los suyos. Pero sabe priorizarse y estar la mayoría del tiempo donde quiere estar. Siempre bien lookeada, por supuesto. Dicen los que la conocen que si alguien le cuenta un drama, es la mejor consejera con frases como "sé feliz, que es más fácil" o "tomemos un vino y olvidémonos de todo".

