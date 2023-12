Gracias a los que nos dejan ver la vida a todo color

Mi nombre es Bibiana Franetovich, soy oftalmóloga hace 18 años en Buenos Aires, hace 18 años que trabajo en lo que amo, en lo que elegí allá lejos y hace tiempo, sin saber ni como ni por qué, solo porque el corazón me lo dictó, la famosa "vocación". Hay quienes siguen este camino por tener un sendero ya hecho por otros que vinieron antes, y estamos los que -como yo- no tenemos ejemplos cercanos en la familia que nos guíen en esta dirección; la vemos, nos atrapa y nos embarcamos en esta aventura de por vida.

La medicina es un compromiso de por vida

Podemos cambiar de actividad quizás, pero siempre, estemos donde estemos vamos a ver la vida con ojos de médico, las dolencias que para otro pasan desapercibidas nosotros las vemos, y desde el momento en que las vemos nuestro cerebro empieza a imaginar qué hacer, como ayudar, como resolver, como acompañar.

Soy oftalmóloga por vocación, no por herencia.

A veces me preguntan ¿por qué oftalmología? Porque es fascinante, porque en los ojos hay muchísima complejidad, y mucho terreno donde uno como profesional puede trabajar para lograr hacer la vida de los demás mejor. Los ojos nos conectan con el mundo, y como muchas veces le digo a mis pacientes son solo dos y no hay prótesis que sirva para ver bien (al menos por ahora), por lo tanto los ojos son un tesoro que cuidar especialmente.

A veces me preguntan ¿te arrepentiste alguna vez de elegir oftalmología?

La respuesta es no. ¿Luchas? un montón, ¿sinsabores? claro que si, ¿problemas? absolutamente todos los días, pero una sola mirada de felicidad de un paciente, una sola palabra de agradecimiento sincero contrarrestan todo eso, al menos por tiempo... y al día siguiente vuelta a empezar. Cada día mejorando, cada día aprendiendo cosas nuevas, cada día capacitándome más para ser mejor profesional y disfrutar mi trabajo. Porque lo disfruto, a pesar de todo. Y porque la medicina, como la vida, va cambiando todos los días y tenemos que adaptarnos.

Disfruto cada día ser oftalmóloga.

¿Lo volvería a elegir?

Hasta hoy la respuesta es sí. No hubo un día donde haya amanecido deseando ser otra cosa. Lo elegí con el corazón y no me arrepiento. Como oftalmóloga puedo ayudar a mejorar la vida de la gente, de muchas maneras, y a eso apunto: a dar soluciones y herramientas a mis pacientes en todos los aspectos posibles relacionados con mi profesión. A cada persona que lea esto le quiero dejar un mensaje: cuiden sus ojos, una vez por año hagan un examen oftalmológico completo, mantengan una mirada de esperanza y compasión, no pierdan la visión que los empuja hacia adelante día a día.

Para ayudarlos estamos nosotros los oftalmólogos.

Bibiana Franetovich.

* Bibiana Franetovich, oftalmóloga especialista en cirugía vitreoretinal. Desarrolla su profesión en: Diagnóstico Médico Ezeiza, Hospital Municipal Bernardo Houssay de Vicente López y Fundación Zambrano.

bgfranetovich@gmail.com

Teléfono de contacto 549-11-5893-7602